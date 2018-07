Die Koalition weist die Kritik an ihrem Hartz-Beschluss zurück, der eine Steigerung des Regelsatzes um lediglich fünf Euro vorsieht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch CSU-Chef Horst Seehofer wiesen den Vorwurf zurück, sie hätten aus politischen Beweggründen gehandelt. "Wir können das gar nicht politisch entscheiden, weil es gerichtlich überprüfbar sein muss", sagte Seehofer. Angela Merkel wies darauf hin, dass es ohne die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuberechnung der Regelsätze gar keine Erhöhung gegeben hätte. "Wir halten einvernehmlich die jetzt gefundene Lösung für sachgerecht."

Man dürfe nicht nur die Erhöhung um fünf Euro sehen, sondern müsse bei Familien die geplante Erhöhung der Bildungsleistungen pro Kind von durchschnittlich 20 Euro dazurechnen. Dadurch komme man für Familien prozentual auf eine wesentlich größere Steigerung. "So etwas hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben", sagte Merkel. Sie sei bereit zu Gesprächen mit der SPD. Aber wer immer jetzt die Zahlen der Arbeitsministerin kritisiere, müsse genau sagen, welche Bestandteile er nicht mehr in der Berechnung der Regelsätze haben wolle. Es gehe nicht um einen "politischen Wunschzettel", sondern um objektive Kriterien, sagte Seehofer.

Beide Parteischefs betonten, dass es bei den Regelsätzen um die Grundsicherung von Langzeitarbeitslosen gehe und das übergeordnete Ziel bleibe, Menschen wieder aus der staatlichen Unterstützung hinaus in Arbeit zu bringen. Seehofer wies darauf hin, dass eine Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze auch den 20 Millionen Rentnern in Deutschland vermittelt werden müsse, von denen viele Bezüge nur knapp oberhalb der Regelsätze bezögen.

FDP-Parteichef Guido Westerwelle warf SPD und Grünen vor, mit ihren Forderungen nach höheren Zahlungen den Sozialstaat zu gefährden. "Dieses Ausplündern der Mitte und der Steuerzahler, wie es von SPD und Grünen vorgeschlagen wird, ist in meinen Augen eine wirkliche Gefährdung des Sozialstaats", sagte Westerwelle.

Der Vizekanzler fügte hinzu, man müsse immer beides im Blick haben, "diejenigen, denen wir helfen wollen, aber auch diejenigen, die das alles erarbeiten müssen". Er warnte zudem vor einer erneuten Zunahme der Arbeitslosigkeit.

Die Kritik der SPD an den Regierungsplänen bezeichnete CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe als verlogen. Als die Sozialdemokraten noch regierten, hätten sie die von ihnen festgelegte Höhe als ausreichend erklärt, sagte Gröhe in Berlin. "In der Opposition macht die SPD nun das Füllhorn auf." Im Gegensatz zu rot-grünen Regierungszeiten werde heute die Praxisgebühr zum Existenzminimum gerechnet. Zigaretten und Alkohol gehörten hingegen nicht dazu.

CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt sagte, die Berechnung der neuen Sätze beruhe auf objektiven Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht angemahnt habe. "Wir haben die politische Entscheidung getroffen, dass Schnaps und Zigaretten aus den Berechnungsgrundlagen herauskommen." Dagegen seien Kosten für Dinge wie Internet und Kleidung jetzt abgedeckt. "Jetzt passt die Berechnung." Zuvor hatte bereits die verantwortliche Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die neuen Sätze als "sehr gerecht" bezeichnet.

Hartz-IV-Sätze Regelsätze Der Regelsatz für erwachsene Hartz-IV-Empfänger soll nach der nun erfolgten Einigung rückwirkend zum 1. Januar 2011 um fünf Euro auf 364 Euro steigen. Zum Jahresanfang 2012 gibt es weitere drei Euro mehr - und zwar zusätzlich zu der dann ohnehin anstehenden, regulären jährlichen Anpassung aufgrund der Preis- und Lohnentwicklung. Die Sätze für Kinder und Jugendliche von Hartz-IV-Empfängern sollen nicht steigen. Stattdessen will der Bund mehr in die Bildung investieren. Sie veranschlagen für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 211,69 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 215 Euro), für Kinder von sieben bis 14 Jahren 240,32 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 251 Euro) und für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren 273,62 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 287 Euro). Bildungspaket Anstelle höherer Regelsätze für etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Geringverdienerfamilien will der Bund ein Bildungs- und Teilhabepaket als Sachleistung schnüren. Hierunter fallen Zuschüsse für ein warmes Mittagessen in Schule oder Kita, für Nachhilfe sowie eintägige Schul- und Kita-Ausflüge. Zudem gibt es monatlich zehn Euro für die Teilnahme am Vereinsleben. Zur Finanzierung stockt der Bund seinen Anteil an den Miet- und Heizkosten der Hartz-IV-Bezieher auf Dauer um 1,2 Milliarden Euro auf. Damit sollen die Leistungen des Bildungspakets, die Verwaltungskosten und die Warmwasserkosten von Hartz-IV-Beziehern abgegolten sein. Den Rest müssen die Kommunen tragen. Für drei Jahre befristet bis 2013 gibt der Bund nochmals 400 Millionen Euro: Diese Summe können die Kommunen für den Ausbau der Jugendsozialarbeit nutzen oder für Essen in Kinderhorten. Mindestlohn Die Einigung zwischen Koalition und Opposition sieht zudem einen Mindestlohn für etwa 1,2 Millionen weitere Arbeitnehmer vor. Das betrifft vor allem die etwa eine Million Beschäftigten in der Zeitarbeit. Für sie wird im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auf der Grundlage der tariflich vereinbarten Mindestlöhne eine Lohnuntergrenze festgelegt, die ab 1. Mai greifen soll. Weitere Mindestlöhne für das Bewachungsgewerbe, für den Bereich Geldtransporte sowie für die Weiterbildung werden im Entsendegesetz verankert. Die vor allem mit der FDP umstrittene Frage der gleichen Bezahlung von Stamm- und Leiharbeitern wurde aus dem Kompromiss ausgelagert. Die Gewerkschaften sollen nun darüber entscheiden. Finanzierung Zur Entlastung der Kommunen, die einen Großteil der Hartz-IV-Kosten schultern müssen, hat die Koalition ein Milliardenpaket geschnürt: Der Bund nimmt ihnen ab 2012 in drei Schritten die Kosten der Grundsicherung im Alter ab, bis sie ab 2014 vollständig beim Bund liegt. Derzeit wenden die Kommunen dafür rund 3,5 Milliarden Euro auf. Ihre Entlastung bis zum Jahr 2015 beziffert der Bund auf 12,24 Milliarden Euro netto. Im Bundeshaushalt wird damit ein Milliardenloch aufgerissen. Dies will der Bund stopfen, indem er rund vier Milliarden Euro bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) kürzt. Bisher überweist der Bund jährlich die Einnahmen aus einem Mehrwertsteuerpunkt an die Behörde. Das sind rund acht Milliarden Euro – schrittweise ansteigend soll es künftig nur noch die Hälfte sein. Damit dürften neue Milliardendefizite auf die BA zukommen, für die dann unter Umständen die Beitragszahler – also Arbeitnehmer und Arbeitgeber – aufkommen müssten: Nach BA-interner Rechnung würde sich bis 2014 ein Schuldenberg von 9,6 Milliarden Euro auftürmen. Denkbar ist auch, dass deshalb Leistungen für Arbeitslose eingestampft werden.

Dobrindt warf SPD-Chef Sigmar Gabriel vor, er habe "jetzt die Mitte unserer Gesellschaft zur Plünderung freigegeben". Er wolle die Einkommensteuer erhöhen, er wolle " Hartz IV de luxe und eine Rolle rückwärts bei der Rente mit 67". Alle Menschen, die dieses Land vorwärts bringen wollten, "lässt die SPD im Regen stehen". Die SPD hatte sich auch auf ihrem Parteitag am Wochenende für eine Erhöhung der Steuer für Besserverdienende ausgesprochen.

Der so Angesprochene ließ sich dadurch jedoch von seiner Kritik nicht abbringen. "Es geht nicht um Alkohol und Zigaretten, wie die Kanzlerin versucht klarzumachen, sondern darum, dass eine Mutter Geld haben muss, um ihrer Tochter oder ihrem Sohn mal ein zweites paar Schuhe zu kaufen", sagte Gabriel in einem Interview. Um mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger zu haben, forderte der SPD-Chef einen Verzicht auf das von der Union geplante Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen, sowie eine Rücknahme der umstrittenen Steuerermäßigungen für Hoteliers.

Auch die Grünen zeigten sich unbeeindruckt. Bundestagsfraktionschef Jürgen Trittin warf der Koalition im Deutschlandfunk "soziale Kälte vom Schlimmsten" vor. Die Hartz-IV-Minianhebung zeige einmal mehr den Charakter dieser Koalition, sagte Trittin. In diesem Zusammenhang verwies auch er auf die Milliarden-Steuerentlastung für Hoteliers.