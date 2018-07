Inhalt Seite 1 — "Ein Kalter Krieg mit Iran ist das optimistische Szenario" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE: Herr Fitzpatrick, wie real ist die Bedrohung durch Iran?

Mark Fitzpatrick: Manche Analysten lehnen den Begriff "Bedrohung" ab, solange Iran keine einsetzbare Atomwaffe hat. Genauigkeit ist gefragt, wenn man über Irans Potenzial redet, zumal das beunruhigend genug ist.

ZEIT ONLINE: Strebt Iran nach der Atombombe? Und wenn ja, woher wissen wir das?

Mark Fitzpatrick Mark Fitzpatrick ist Direktor des International Institute for Strategic Studies in London.

Fitzpatrick: Es besteht kein Zweifel daran, dass Iran nach Nuklearwaffen-Technologie strebt. Diese Aussage ist unanfechtbar, es sei denn, man glaubt alles, was das Regime behauptet. Die ökonomische Sinnhaftigkeit des Programms, die militärischen Verknüpfungen, die uns vorliegenden Beweise, die Lügen, die Heimlichtuerei, das alles weist darauf in, dass Iran den Wunsch hat, Atomwaffen produzieren zu können, sollte das Regime die Entscheidung dazu treffen. Ob diese Entscheidung schon gefallen ist, weiß ich nicht. Sie wollen die Fähigkeit zum Bau haben, wenn es so weit ist. Das ist das Gefährliche.

ZEIT ONLINE: Wie können wir wissen, dass das Regime nicht bloß blufft und versucht, bedrohlicher zu wirken, als es ist?

Fitzpatrick: Das ist eine gute Frage, aber sie ist leicht zu beantworten. Wir haben Berichte von Inspektoren der Internationale Atomenergie-Organisation IAEA. Wir wissen, wie weit Irans Nuklear-Programm ist. Wir kennen ihre Raketentechnologie. Das sind belegbare Befunde und nicht bloße Spekulationen.

ZEIT ONLINE: Agiert der Westen nicht scheinheilig? Auf Iran wird herumgehackt und Israels Atomwaffen werden toleriert.

Fitzpatrick: Als Iran den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnete, nahm er sich selbst in die Pflicht, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Dies war ein Akt der Freiwilligkeit. Wenn ein Staat die Verpflichtung missachtet, mit der IAEA zu kooperieren, muss die internationale Gemeinschaft reagieren.

ZEIT ONLINE: Israel ist also deshalb fein raus, weil es den Nichtverbreitungsvertrag nicht unterschrieben hat? Ist das nicht eine seltsame Argumentation?

Fitzpatrick: Rechtlich gesehen nicht, denn Israel widersetzt sich keinerlei Auflagen. Und aus moralischer Sicht: Israel ist seit mehr als 30 Jahren im Besitz nuklearer Technologie und hat in der Vergangenheit keinerlei Machtbalancen verschoben oder neue Fakten geschaffen. Irans Aktivitäten aber tragen dazu bei, die Sicherheitsstrukturen im Nahen Osten zu destabilisieren. Damit sage ich nicht, dass ich Israels Nuklearwaffen gut heiße. Atomwaffen sollte es generell nicht geben. Das kann aber nur erreicht werden, wenn jeder Staat, der sich heute um die Beschaffung oder Herstellung dieser Waffen bemüht, davon abgehalten wird.

ZEIT ONLINE: Kann das im Falle Irans gelingen? Manch einer argumentiert, das Regime sei viel zu irrational für eine Appeasement-Politik.

Fitzpatrick: Die Ansicht, Iran sei irrational, ist grundlegend falsch. Das Regime verhält sich zwar nicht wie westliche Staaten, aber seine Handlungen sind dennoch einer unabstreitbaren Logik unterworfen: Die Bemühung um mehr Einfluss und Prestige im Nahen Osten – das ist nicht irrational.

Eine andere Frage ist, ob Iran für Appeasement empfänglich ist. Da bin ich mir nicht sicher. Entscheidend sind dabei die Intentionen des Regimes: Will es eine Nuklearwaffe mehr als alles andere? Falls ja, kann Iran durch Appeasement nicht davon abgebracht werden. Keinerlei Sanktionen oder Anreize können einen Staat vom Versuch abbringen, seine Ziele zu erreichen, wenn er dafür bereit ist, zugrunde zu gehen. Ein gutes Beispiel ist Pakistan. Islamabad war bereit, alles für Atomwaffen zu tun, nachdem Indien sie hatte. Einen solchen Feind, wie Pakistan ihn in Indien sieht, hat Iran nicht. Ob daher die Nuklearwaffe das wichtigste erklärte Ziel der Führung ist, vermag ich nicht zu sagen. Wir brauchen also Strategien, die Iran klar machen, welche Vorteile es hat, seine Pläne aufzugeben.

ZEIT ONLINE: Einige behaupten, das Regime wünsche sich eine Art Apokalypse – inklusive der Vernichtung Israels.

Fitzpatrick: Was die Zerstörung Israels angeht, kann ich die Besorgnis verstehen, allerdings denke ich nicht, dass das ein erklärtes Ziel Irans ist. Ahmadineschad sprach davon, Israel müsse als zionistischer Staat aufhören zu existieren und als gemeinsamer Staat von Palästinensern und Arabern neu erfunden werden. Dies hätte zur Folge, dass die Palästinenser eine Mehrheit und die Juden eine Minderheit werden würden. Das meint er, wenn er davon spricht, Israel müsse von der Landkarte verschwinden. Ich zweifle aber nicht daran, dass einige Iraner Israel gern angreifen würden. Sie wissen aber, dass das wegen der Zweitschlagskapazität Israels blanker Selbstmord wäre.

ZEIT ONLINE: Die USA üben viel Druck auf Iran aus. Behandeln sie das Land respektlos, wie Ahmadineschad immer wieder beklagt?

Fitzpatrick: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Einen großen Anteil haben die berüchtigten drei Worte George W. Bushs: Achse des Bösen. Diese Verunglimpfung war völlig unangebracht, zumal Iran damals in der Afghanistan-Frage mit den USA kooperierte. Obama hat sich darum bemüht, das Problem aus der Welt zu schaffen, als er seine Grüße zum Nowruz-Fest direkt an die iranischen Schiiten richtete. Teheran wünscht sich eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses, in der von Bushs Worten Abstand genommen wird. Diese Stellungnahme werden sie wohl kaum erhalten, aber auch so ist Obama Iran schon sehr weit entgegengekommen.