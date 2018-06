Thilo Sarrazin lässt sich seinen Rückzug aus der Spitze der Bundesbank nach einem Spiegel -Bericht gut bezahlen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins hat er in Verhandlungen mit dem Bundespräsidialamt eine um 1000 Euro monatlich höhere Pension durchgesetzt.

Dem Bericht zufolge schaltete sich das Präsidialamt aktiv als Vermittler in den Konflikt zwischen Sarrazin und der Bundesbank ein, die bei Bundespräsident Christian Wulff seine Entlassung beantragt hatte. "Er kassiert nun 1000 Euro mehr im Monat", zitiert das Magazin einen mit den Verhandlungen vertrauten Bundesbanker. Die Notenbank habe Sarrazin zunächst angeboten, für seine 17 Monate im Amt eine Pension ohne Abzug zu zahlen, wenn er sich freiwillig zurückziehe. Doch in den vom Bundespräsidialamt geführten Verhandlungen habe Sarrazin eine noch höhere Forderung durchgesetzt. Nun bekomme er eine Pension, wie sie ihm am Ende der regulären Laufzeit seines Vertrags im Jahr 2014 zugestanden hätte. "Der ist vom Stamme Nimm", wurde eine Führungskraft der Bundesbank zitiert.

Eine Abfindung soll Sarrazin für sein Ausscheiden zum 30. September nicht bekommen. Nach einem Focus -Bericht ist der SPD- Politiker mit 65 Jahren aber voll pensionsberechtigt und erhält ab Oktober eine monatliche Altersversorgung von rund 10.000 Euro. Diese decke auch seine früher erworbenen Ansprüche als Berliner Finanzsenator, Staatssekretär in Rheinland-Pfalz und Beamter im Bundesfinanzministerium ab. Zudem habe sich sein umstrittenes Buch inzwischen 400.000 mal verkauft und werde bereits in der achten Auflage gedruckt.

Laut Focus habe der Staatssekretär im Bundespräsidialamt, Lothar Hagebölling, das entscheidende Gespräch mit Sarrazin geführt, das den umstrittenen Buchautor schließlich zum Amtsverzicht bewogen habe. Bundespräsident Wulff hatte höchstes Interesse daran, den Konflikt diskret beizulegen. Sarrazin war am Donnerstagabend seiner Abberufung zuvorgekommen und hatte seinen Rückzug angekündigt. Wulff begrüßte die einvernehmliche Lösung, die ihm die juristisch heikle Entscheidung über den Rauswurf des Notenbankers erspart.

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit appellierte unterdessen an seinen umstrittenen Parteikollegen, nun auch sein SPD-Parteibuch freiwillig zurückzugeben. "Sarrazin könnte der SPD einen Dienst erweisen und nach seinem Rückzug aus der Bundesbank auch die SPD verlassen", sagte der stellvertretende SPD-Vize. "Klar ist doch, dass er den Grundkonsens unserer Partei nicht teilt." Zwar müsse man die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst nehmen, "aber man darf sie nicht auch noch schüren", sagte Wowereit.

Gegen einen Ausschluss Sarrazins sprach sich der ehemalige SPD-Finanzminister Peer Steinbrück aus. "Ich würde ihn halten", sagte Steinbrück. Zwar würde er selbst sich nie so äußern wie Sarrazin. "Aber die Integrationsfragen in diesem Land werden nicht dadurch gelöst, dass man Herrn Sarrazin aus der SPD ausschließt."