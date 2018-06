Die bürgerliche Stiftung Zukunft Berlin befasst sich eigentlich eher mit lokalen Themen wie der Energieversorgung, der Nachfolgenutzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof und den Sportangeboten der Hauptstadt. Für ihre Veranstaltungsreihe Berlin und wir – was wir von der Hauptstadt erwarten lädt sie außerdem regelmäßig Ministerpräsidenten ein, die dann über das Verhältnis der Bundesländer zur "föderalen Hauptstadt" sprechen.

An diesem Donnerstag war der bayerische Ministerpräsident dran. Anderthalb Stunden sprach er in der gut gefüllten Bayerischen Landesvertretung in der Hauptstadt. Prominente Unionsvertreter waren gekommen, um ihm zuzuhören. Und Seehofer formulierte viele "Empfehlungen an Berlin". Er, der erklärte Konservative und Sozialpolitiker, meint damit wohl oftmals gar nicht die Stadt, sondern die Bundespolitik.

"Handeln wir wertkonservativ", sagte der CSU-Chef daher gleich zu Beginn seiner Rede. Schließlich hätte eine christliche Wertorientierung auch das Land Bayern stark gemacht. "Werte stellen keine Hemmnisse dar, sie bedeuten Zukunftschancen. Deshalb steht es jedem Land gut, diese gemeinsamen Werte zu pflegen", legt Seehofer nach. "Das ist unsere Erwartung, nicht zuletzt auch an Berlin." Irgendwie meint der CSU-Chef damit wohl auch die Schwesterpartei CDU – ist dort doch gerade eine Debatte über das angeblich fehlende konservative Standbein entbrannt. Auslöser war der parteiinterne Streit über den Umgang der Partei mit den umstrittenen Äußerungen der Vertriebenen-Präsidentin Erika Steinbach zur Rolle Polens zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Am Donnerstag legte Steinbach noch mal nach und attestierte Polens Deutschland-Beauftragten Bartoszewski "einen schlechten Charakter" . Dennoch betonte Seehofer in seiner Rede am Nachmittag mehrfach das gute Verhältnis seiner CSU zu den Sudetendeutschen. "Jeder bayerische Ministerpräsident ist immer auch ein Schirmherr der Heimatvertriebenen gewesen", sagt er. Die CSU habe diese Volksgruppe stets integriert. Das lässt sich auch als Ansage an die Kanzlerin verstehen.

Auch auf die aktuelle Integrationsdebatte kommt Seehofer zu sprechen. "Toleranz darf nicht verwechselt werden mit Anbiederung", sagt er und meint in erster Linie die Volksentscheid in Berlin, den verpflichtenden Ethikunterricht statt Religionsunterricht beizubehalten . Aber er meint auch Deutschland im Allgemeinen. "Jedes Kind, das in Bayern eingeschult wird, spricht Deutsch", sagt Seehofer. Unter Rot-Grün sei eine sprachliche Frühförderung von Migrantenkindern noch als "Zwangsgermanisierung" verschrieen worden.