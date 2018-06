Ihren Angriff auf den 88-jährigen früheren polnischen Außenminister begründete Erika Steinbach (CDU) mit aufgestauten Emotionen. Sie sei in den letzten Jahren oft gefragt worden, warum sie sich gegen Bartoszewskis Angriffe nicht zur Wehr setze. "Die Tatsache, dass Bartoszewski ein besonders schlimmes Schicksal unter den Nationalsozialisten erlitten hat und seine Leistungen für das deutsch-polnische Miteinander ließ mich alles hinnehmen", sagte die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen der Bild am Sonntag . "In der vorigen Woche hat sich das bei mir – eher ungewollt – Luft verschafft. Das war aus vielerlei Gründen verkehrt." Steinbach betonte, sie bedaure ihre Äußerungen über Bartoszewski, "die in Polen und Deutschland für so viel Aufsehen gesorgt haben".

Zugleich forderte die Vertriebenen-Präsidentin Bartoszewski auf, sein Verhalten ihr gegenüber zu überdenken. Sie wünsche sich, "dass Wladislaw Bartoszewski in stiller Stunde all das überdenkt, was er zu meiner Person in den letzten Jahren gesagt hat".

Steinbach hatte dem früheren polnischen Außenminister Bartoszewski am Donnerstag einen "schlechten Charakter" unterstellt und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. In der ZDF-Sendung Maybrit Illner sagte sie zudem, hinter ihrer Bemerkung stünden "persönliche Erfahrungen über zwölf Jahre." Sie räumte aber ein, in ihrer Kritik einen falschen Ton angeschlagen zu haben: "Dass ich mich gegenüber einem 88-jährigen alten Herrn etwas freundlicher hätte ausdrücken sollen, will ich unumwunden einräumen."

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte die CDU-Bundestagsabgeordnete nach ihren Äußerungen über Bartoszewski zum Verzicht auf ihr Mandat aufgefordert. Steinbachs abfällige Einlassungen seien eine "Widerlichkeit" und ein "Skandal, wie ich ihn in internationalen Beziehungen sonst nur von Rechtsradikalen kenne."



Die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel bedauerte in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , dass Erika Steinbach den CDU-Vorstand verlassen will . Sie trat dem von Steinbach vermittelten Eindruck entgegen, man dürfe in der CDU seine Meinung nicht frei äußern. "Jedes Mitglied kann sich mit seiner Persönlichkeit in unserer Partei voll entfalten."



Die Vertriebenenpräsidentin hatte ihre Rückzugsankündigung auch mit mangelndem Rückhalt in der Partei begründet.