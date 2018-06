In der Union wächst die Empörung über mehrere Vertriebenen-Politiker der Partei, darunter die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach. In der Vorstandssitzung der Unions-Bundestagfraktion distanzierte sich Kulturstaatsminister Bernd Neumann am Mittwoch ausdrücklich von Äußerungen der beiden Vertriebenen-Funktionäre Arnold Tölg und Hartmut Saenger, die der BdV als stellvertretende Mitglieder des Stiftungsrats der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFW) benannt hatte. So hatte Hartmut Saenger, Mitglied im Präsidium des Bundes der Vertriebenen, davon gesprochen, dass Polen bereits im März 1939 mobil gemacht habe und der deutsche Angriff auf Polen nur der zweite Schritt gewesen sei.

Zum wirklichen Politikum wurde der Vorfall aber vor allem dadurch, dass Steinbach die beiden nach der Neumann-Kritik in Schutz nahm und ankündigte, sie wolle beide auf der nächsten BdV-Sitzung für ihre Äußerungen verteidigen. Steinbach sagte einem Bericht der Zeitung Die Welt zufolge: "Ich kann es auch leider nicht ändern, dass Polen bereits im März 1939 mobil gemacht hat." Sie legte allerdings Wert darauf, dass sie damit die Kriegsschuld Deutschlands nicht habe bestreiten wollen. Sie habe sich vielmehr absichtlich missinterpretiert gefühlt. In die aufkommende Empörung, habe sie gerufen: "Da können Sie mich ja ausschließen, wenn Sie wollen."

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Schockenhoff kritisierte Steinbach scharf: "Es muss klar sein, dass es hier nicht um Meinungsverschiedenheiten, sondern Geschichtsklitterung geht. Eine solche Meinung hat in der Fraktion und der Partei keinen Platz", sagte Schockenhoff der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Hinweis auf die Mobilmachung Polens ist absurd – als ob dadurch der Einmarsch Polens ins Deutsche Reich bevorgestanden hätte." Jeder wisse, dass dies Unsinn sei und Hitler einen Krieg vorbereitet habe. Schockenhoff betonte zugleich aber, er fordere damit aber nicht den Parteiausschluss.

Der Zentralrat der Juden begrüßte die Kritik. "Die jüngsten Äußerungen von Frau Steinbach überraschen mich in keinster Weise", sagte Generalsekretär Stephan Kramer ZEIT ONLINE. "Sie hat Ihre Überzeugungen stets klar und deutlich vertreten und aus Ihrem Geschichtsbild nie einen Hehl gemacht." Der Zentralrat lässt derzeit seine Mitarbeit in der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ruhen, weil die beiden Vertriebenen-Funktionäre Tölg und Saenger dort Posten als stellvertretende Beiratsmitglieder erhalten sollen.

Die Entsendung der beiden Stellvertreter des BDV sei Ausdruck der wahren Absichten von Frau Steinbach und des BDV, die Stiftung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und bewusst die Geschichte in ihrem Sinne umzuschreiben, kritisierte Kramer. Spätestens jetzt gelte es, dem entschieden entgegenzutreten und dem "Spuk eine klare Absage aller Demokraten" zu erteilen. Insbesondere der dadurch entstandene außenpolitische Vertrauensschaden werfe Deutschland um Jahrzehnte zurück.

Schon zuvor war Steinbach in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Fraktionsführung aneinandergeraten. Sie habe den Umgang der Parteiführung mit dem suspendierten Bundesbanker Thilo Sarrazin und dessen umstrittenen Integrationsthesen als "grottenschlecht" kritisiert. Sarrazins Vorstellungen zur Genetik seien ihr "völlig egal". Sie wolle nicht akzeptieren, wie Sarrazin mundtot gemacht werde, habe Steinbach gesagt. Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder habe sie scharf zurechtgewiesen.