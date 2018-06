Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat die Bundesregierung scharf für ihren Arbeitsstil in den vergangenen Wochen kritisiert. Die Gesetze zur Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken seien sowohl in den Beratungen als auch in ihrer Form kein "Glanzstück von Parlamentsarbeit" gewesen. Lammert störte sich besonders daran, dass die Regierung den Bundesrat nicht bei der Entscheidung über die Laufzeit-Verlängerungen mit einbezogen hatte. Dies sei politisch unklug und öffne die Türen für abermalige Änderungen unter einer anders zusammengesetzten Regierung.

Der Bundestagspräsident sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der Bundestag in den letzten Wochen seinen "eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden" ist. Auf Druck der Bundesregierung habe man sich bei den verschiedenen Gesetzgebungsverfahren zu wenig Zeit genommen. Sowohl im Plenum als auch in den Ausschusssitzungen hätte man sich länger mit den einzelnen Gesetzesänderungen auseinandersetzen müssen.

In der vergangenen Woche waren nicht nur die Gesetze zur Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, sondern auch eine Reihe weiterer Änderungen verabschiedet worden. So wurde auch über Sparmaßnahmen im Sozialwesen oder die Ökosteuer abgestimmt. Lammert betonte, dass jedes Vorhaben eine längere Beratungszeit verdient gehabt hätte. "Wir nehmen uns selbst nicht die nötige Zeit", sagte der Zeitung. Nun fürchte er mit Hinsicht auf das Gesetzesverfahren den "Verdacht mangelnder Sorgfalt".

Die Beratungen über die Gesetze zur Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke hatten für hitzige Debatten im Bundestag gesorgt. Im Umweltausschuss, in dem über besagte Gesetze getagt wurde, waren Regierung und Opposition mehrfach aneinander geraten. Die Koalition warf der Opposition vor, sie hätte das Gremium entscheidungsunfähig machen wollen. Durch unüblich viele Wortmeldungen von Ausschussmitgliedern war es zu Verzögerungen gekommen. Oppositionsvertreter hingegen kritisierten die knappe Einhaltung von Fristen durch Regierungsmitglieder. Diese hätten zu einer Vorenthaltung von Informationen geführt. Auch Mitglieder der Koalitionsfraktionen hatten danach beklagt, dass die Anforderungen der Regierung "unzumutbar" seien, sagte Lammert der FAZ.

Auch sachbezogen hält Lammert die Kritik an den Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke für gerechtfertigt. Er selbst enthielt sich bei der Abstimmung, die die Regierung für sich entschied. Vor allem auf die oberflächliche Gegenüberstellung von Atomenergie und alternativen Energien reagiere er fassungslos. Die Laufzeiten seien nicht sachlich begründet worden. "Das entspricht nicht meinen Anforderungen an ordentliche Gesetzgebungsarbeit."

Unterdessen sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen, er halte es für möglich, dass die Eignung von Gorleben als Atommüll-Endlager mit der weiteren Untersuchung des Salzstocks nicht bewiesen werden könne. Grund sei die Beschränkung des Prüfgebiets. "Der Erkundungsbereich, der zur Verfügung steht, ist derjenige, auf dessen Basis die Entscheidung getroffen wird", sagte Röttgen im ARD-Bericht aus Berlin am Sonntag. "Wenn es Begrenzungen gibt, die eine Eignungsfeststellung nicht zulassen, dann kann sie eben nicht getroffen werden." Der Minister betonte, er sei an einer ergebnisoffenen Erkundung von Gorleben interessiert.

Erstmals seit zwei Jahren dürfte kommendes Wochenende wieder ein Atommülltransport in Gorleben eintreffen, wo ein Zwischenlager eingerichtet ist. Kernkraftgegner wollen dies zum Anlass nehmen, auch gegen die Prüfung des Salzstocks als Atomendlager zu protestieren. Die Grube liegt gleich neben dem Zwischenlager, einer Betonhalle.

Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin äußerte Zweifel an den Arbeiten im Salzstock. "In Gorleben wird nicht erkundet", sagte er in der ARD-Sendung. Man wisse alles Nötige; die Entscheidung sei praktisch schon gefallen. "Jetzt wird dort wieder schwarz gebaut."