Nach den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Gegnern des Bahnprojekts Stuttgart 21 und der Polizei hat sich auch der Bundestag mit der Eskalation des Streits befasst. Der Antrag der Grünen-Fraktion, im Berliner Reichstag eine aktuelle Stunde über Stuttgart 21 abzuhalten, erhielt allerdings nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, begründete den Antrag ihrer Fraktion damit, dass es im Zuge der Demonstrationen am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag "Hunderte Verletzte, darunter Jugendliche und ältere Menschen" gegeben habe. "Die Lage vor Ort spitzt sich absolut zu", warnte Haßelmann.

Für eine Debatte im Bundestag sprachen sich auch die SPD- und die Linksfraktion aus. "Stuttgart 21 kann man nicht mit Gewalt durchknüppeln", sagte der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Christian Lange. "Mir tun die Polizisten leid, auf deren Rücken diese Rambo-Politik ausgetragen wird", fügte er hinzu. Lange forderte den baden-württembergischen Innenminister Heribert Rech (CDU) zum Rücktritt auf. Links-Fraktions-Geschäftsführerin Dagmar Enkelmann sagte, nach den erschreckenden Bildern von verletzten Demonstranten dürfe der Bundestag "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen".

Wasserpistolen gegen Wasserwerfer: Bilder aus Stuttgart © REUTERS/Michael Dalder

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Peter Altmaier (CDU) kritisierte, der Antrag auf eine aktuelle Stunde sei "durchsichtig, er ist taktisch und er ist insbesondere politisch schädlich". Seine Fraktion lehne es ab, dass der Bundestag ohne Kenntnis der Fakten eine Debatte über die Proteste in Stuttgart führe, die mit "Vorverurteilungen und Verdächtigungen" die Eskalation der Lage vorantreibe. Wie Altmaier argumentierte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Jörg van Essen, dass der Polizeieinsatz in Stuttgart vornehmlich Sache der baden-württembergischen Landesregierung sei. "Wir lassen es nicht zu, dass hier der Föderalismus auf den Kopf gestellt wird", begründete er die Ablehnung einer Debatte im Bundestag.

S21: Pro und Contra Stuttgart 21: Pro Ohne Stuttgart 21 wird Baden-Württemberg vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. So ermögliche der Bau den Lückenschluss in der europäischen Magistrale Paris-Budapest. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird halbiert. Zudem werden Flughafen und Landesmesse an die Schnellbahnstrecke nach Ulm angebunden. Auch der Schienenregionalverkehr profitiere von dem Projekt. Das Projekt bringt die Bauwirtschaft in Schwung und schafft rund 4000 neue Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage des neuen Europaviertels am Bahnhof erleichtert die Ansiedlung von Dienstleistungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen. Auf derzeit noch mit Gleisen bedeckten Flächen werden Parkanlagen erweitert, außerdem entsteht neuer Wohn- und Arbeitsraum im Stadtzentrum. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs zieht viel weniger Probleme für die Fahrgäste nach sich als die Modernisierung des Kopfbahnhofes "unter dem rollenden Rad". Contra Die Kosten laufen aus dem Ruder, das Geld könnte besser in Bildung, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen gesteckt werden. Die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K21) würde mehrere Milliarden Euro weniger kosten, vor allem wegen weniger Tunnelkilometern. Zudem müssten Teile des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes von Paul Bonatz nicht abgerissen werden. Auch bei K21 kann der Bahnhof an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden und dem Regionalverkehr würde wie im Fall von S21 kein Geld entzogen. Im Schlossgarten werden alte Bäume gefällt und der Park wird durch die hohen Lichtaugen des unterirdischen Bahnhofs verschandelt. Wird Stuttgart21 gebaut, wird sich künftig das Klima im Stuttgarter Kessel aufheizen. Bislang kühlen sich die unbebauten Flächen des Gleisvorfeldes nachts stark ab und halten dadurch die Temperaturen in Grenzen. Zudem wird die Feinstaubbelastung durch den Abtransport des Bauschutts steigen.

Auch im Bundestags-Innenausschuss kam nach einer Sondersitzung zu Stuttgart 21 der Vorwurf, das Ziel sei es, das Thema von Stuttgart nach Berlin zu verlagern. Der Unions-Innenexperte Hans-Peter Uhl (CSU) kritisierte die Sondersitzung, die am Donnerstag nach der Gewalteskalation bei Protesten gegen das Projekt beantragt worden war, weiter als "Inszenierung". Heute könne es noch keine Erkenntnisse zu den Vorgängen geben, weil der Ausschuss nicht zuständig sei und noch kein Lagebericht vorliege. Die eingesetzten Bundespolizisten hätten den Weisungen des Polizeiführers in Baden-Württemberg unterstanden.

Der Bundestags-Innenausschuss wird sich erst am kommenden Mittwoch ausführlich mit der Gewalteskalation bei den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 befassen. Bisher hätten Bundesregierung und Bundespolizei lediglich die Formalien geschildert, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Wolfgang Bosbach, nach einer Sondersitzung. Der CDU-Politiker rief alle Beteiligten auf, endlich aufzuhören, "jetzt Öl ins Feuer zu gießen". "Ich fordere, dass alle jetzt Atem holen und erkennen, dass Gewalt keine Lösung ist", sagte er ZEIT ONLINE.

Der Linke-Innenexperte Jan Korte warf Union und FDP daraufhin vor, sich aus der Verantwortung ziehen zu wollen. "Wir hatten eine Diskussion, die insofern interessant gewesen ist, dass Schwarz-Gelb nicht diskutieren wollte. Es war vor allem eine Debatte darum, ob es überhaupt eine Debatte ist", kritisierte er.



Nach den Worten des Grünen-Innenexperten Wolfgang Wieland räumten die Verantwortlichen in der Sondersitzung aber ein, dass es am Donnerstag Falschinformationen gegeben hat. Von den Demonstranten seien nicht – wie zunächst behauptet – Pflastersteine geworfen worden. "Es handelte sich ganz offenbar um Kastanien", sagte Wieland. Wer falsche Angaben in die Welt setze, wolle damit das eigene, zu harte Vorgehen rechtfertigen, sagte Wieland.