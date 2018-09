Irgendwann während des Vormittags hat der Regen aufgehört im Mittleren Schlossgarten, dem Ort, den manche das Herz Stuttgarts nennen. Auf riesigen Flächen, die bis gestern noch Rasen waren und jetzt zertrampelte Schlammfelder sind, trocknen Aktivisten notdürftig Schlafsäcke und Isomatten, auf denen sie die Nacht verbracht haben. Hier und da brennen Feuer in Blechkesseln, über denen durchgefrorene Männer und Frauen ihre Hände reiben. Die Leute von "Robin Wood" sind einen Moment aus ihrem Sitz hoch droben auf einer Platane geklettert und vertreten sich die Beine.

Wasserpistolen gegen Wasserwerfer: Bilder aus Stuttgart © REUTERS/Michael Dalder

Im Gesicht Carola Ecksteins ist keine Spur von Übernächtigung zu sehen, keine Rötung der Augen, keine verräterischen Falten, und das, obwohl die Ingenieurin in Diensten des Autozulieferers Bosch gerade mal eine Stunde geschlafen hat. "Das Adrenalin", sagt sie. Um fünf Uhr war sie ins Bett gefallen, um halb sieben riefen die ersten Journalisten wieder an. Einige wollten von der ehrenamtlichen Pressesprecherin des Aktionsbündnisses zum Schutz des Schlossgartens wissen, ob es stimme, dass Vermummte die Polizei mit Steinen beworfen hätten. Dass schwarze Blocks aus Hamburg und Berlin anreisen würden, um Randale zu machen. Das habe zur Propaganda der Projektbefürworter gehört, sagt die Aktivistin. Nichts davon sei wahr. Stattdessen hätten "bis an die Zähne bewaffnete" Polizeieinheiten am Vortag auf Schüler eingeschlagen, die ihre Demonstration im Schlossgarten ordentlich beim Rathaus angemeldet hatten.

Die Erschütterung aus der vorangegangenen Nacht ist eine doppelte. Da sind noch die Bilder blutender jugendlicher Gesichter, aber auch die fallender Baumriesen, der Ton kreischender Motorsägen und eines riesigen Schredders, der das Holz der bis zu 200 Jahre alten Bäume zu zerkleinern begann. 25 Bäume sind innerhalb von sieben Stunden verschwunden, der Schredder ist jetzt noch mit den letzten großen Ästen beschäftigt. Der Ton der riesigen Maschine hallt durch den ganzen Park, die Arbeiten finden unter Polizeischutz statt.

S21: Pro und Contra Stuttgart 21: Pro Ohne Stuttgart 21 wird Baden-Württemberg vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. So ermögliche der Bau den Lückenschluss in der europäischen Magistrale Paris-Budapest. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird halbiert. Zudem werden Flughafen und Landesmesse an die Schnellbahnstrecke nach Ulm angebunden. Auch der Schienenregionalverkehr profitiere von dem Projekt. Das Projekt bringt die Bauwirtschaft in Schwung und schafft rund 4000 neue Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage des neuen Europaviertels am Bahnhof erleichtert die Ansiedlung von Dienstleistungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen. Auf derzeit noch mit Gleisen bedeckten Flächen werden Parkanlagen erweitert, außerdem entsteht neuer Wohn- und Arbeitsraum im Stadtzentrum. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs zieht viel weniger Probleme für die Fahrgäste nach sich als die Modernisierung des Kopfbahnhofes "unter dem rollenden Rad". Contra Die Kosten laufen aus dem Ruder, das Geld könnte besser in Bildung, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen gesteckt werden. Die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K21) würde mehrere Milliarden Euro weniger kosten, vor allem wegen weniger Tunnelkilometern. Zudem müssten Teile des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes von Paul Bonatz nicht abgerissen werden. Auch bei K21 kann der Bahnhof an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden und dem Regionalverkehr würde wie im Fall von S21 kein Geld entzogen. Im Schlossgarten werden alte Bäume gefällt und der Park wird durch die hohen Lichtaugen des unterirdischen Bahnhofs verschandelt. Wird Stuttgart21 gebaut, wird sich künftig das Klima im Stuttgarter Kessel aufheizen. Bislang kühlen sich die unbebauten Flächen des Gleisvorfeldes nachts stark ab und halten dadurch die Temperaturen in Grenzen. Zudem wird die Feinstaubbelastung durch den Abtransport des Bauschutts steigen.

Vor der Absperrung stehen Dutzende Aktivisten, Passanten, Schüler, Rentner, immer wieder skandieren sie gegen die Wache schiebenden Polizeischüler vor ihnen: "Schämt euch, schämt euch." Einer derer, die da stehen, ist ein Stuttgarter Pfarrer, der seinen Namen nicht sagen will und der die vergangene Nacht miterlebt hat. Auch seine Konfirmanden hätten Pfefferspray in die Augen bekommen, empört er sich, noch nie habe er eine so ungleiche Auseinandersetzung gesehen. "Es kann ja überhaupt nicht sein, dass man den Anschein erweckt, als würde einen das heute nicht mehr interessieren." Den Polizeikräften müsse man auch jetzt, am Morgen nach den Zusammenstößen, "zeigen, dass das nicht richtig ist, was die hier machen".

25 Bäume, das soll es vorläufig gewesen sein mit den Fällungen, heißt es seitens der Projektverantwortlichen. Klar ist aber auch, dass die Deutsche Bahn 282 Bäume fällen muss, um den Tiefbahnhof bauen zu können. Matthias von Herrmann, ein weiterer Sprecher der Stuttgarter Parkschützer, glaubt nicht an den Rückzug der Kettensägen. Es gebe Informationen, sagt er, wonach in der Nacht von Sonntag auf Montag weitergerodet werden solle. Man werde wachsam sein. Die Projektgegner sind gut vernetzt, können innerhalb kürzester Zeit "Alarm" geben und eine Menschenmenge auf die Beine bringen. Doch die Fällungen in der vergangenen Nacht verhindern, konnten sie nicht.

Sie haben nun ein Deeskalationsteam aufgestellt, bestehend aus mehreren Dutzend Männern und Frauen. Sie versuchen zu verhindern, dass tatsächlich Steine fliegen und sich die Demonstranten damit ins Unrecht setzen. "Es ist sinnlos, sich mit der Polizei zu prügeln", sagt Carola Eckstein. "Das richtet nur Schaden an."