Die Feiern zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit haben mit einer Würdigung der Freiheitskämpfer in der DDR begonnen. "Wir erinnern uns heute daran, dass es mutige Bürger waren, die sich die Freiheit erkämpft haben. Deshalb feiern wir das heute mit einem Bürgerfest", sagte Regierungschef Jens Böhrnsen (SPD) bei der Eröffnung der zentralen Feier in Bremen.

Die Hansestadt rechnet an diesem Wochenende mit Hunderttausenden Gästen. Bereits am Freitagabend feierten 4500 Menschen bei einem Konzert auf dem Marktplatz. In der Hansestadt gibt es an diesem Wochenende eine Vielzahl von Konzerten, bunten Paraden und eine Meile, auf der sich alle Bundesländer, der Bundestag und der Bundesrat präsentieren. Die Veranstaltung wird durch ein großes Polizeiaufgebot geschützt. Einheitsgegner hatten für den Nachmittag zu einer Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen.

Zum Festakt am Sonntag in der Bremen Arena werden Bundespräsident Christian Wulff und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Wulff will hier seine erste programmatische Rede halten. Bremen ist Gastgeber der Jubiläumsfeiern, weil es zurzeit den Vorsitz im Bundesrat hat.



Im Berliner Abgeordnetenhaus erinnerten unterdessen Parlament und Senat an die Wiedervereinigung der Stadt . An der Feierstunde nahmen Botschafter und Gesandte der USA, Frankreichs, Großbritanniens und Russlands teil. Festredner war eine der führenden Persönlichkeiten im Widerstand gegen die DDR-Diktatur, Joachim Gauck.

Der einstige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde forderte mehr Anstrengungen zur Integration von Migranten und sozial Schwachen. "Die Abgehängten unserer Gesellschaft" müssten die Eigenverantwortung wieder erlangen, sagte Gauck. Das bedeute auch, "Forderungen zu stellen". "Es schwächt die Schwachen, wenn wir nichts mehr von ihnen erwarten." Gauck verband die heutigen Probleme mit den Ereignissen von 1989 und 1990. "Ohnmacht kommt nicht nur von Diktatoren, Ohnmacht kommt auch von innen." Der Tag der deutschen Einheit sei für ihn ein politischer Erntedanktag, sagte Gauck, der im Juni bei der Wahl zum Bundespräsidenten als Kandidat von SPD und Grünen gegen Christian Wulff unterlegen war.

Für Bundespräsident Christian Wulff sind 20 Jahre Deutsche Einheit "Anlass zum Feiern, aber auch zum Innehalten". Er hob die tiefgreifenden Umwälzungen durch die Überwindung der deutschen Teilung hervor. "Die Veränderungen, die unser Land in dieser Zeit erfahren hat, sind gewaltig, besonders in Ostdeutschland. Aber nicht nur dort, sondern in allen Teilen Deutschlands hat sich unser Leben enorm gewandelt."

Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) hält indes den 3. Oktober nicht für den besten Termin als Tag der Deutschen Einheit . Er würde den 9. Oktober vorziehen, sagte er. "Die große Freiheitsdemonstration, bei der sich alles entschied, war in Leipzig, das war am 9. Oktober", sagte Genscher. Diese Demonstration sei "ein Lichtblick in der deutschen Geschichte" gewesen.



Der Einheitstag bietet aber auch Anlass für Kritik : "20 Jahre nach der Vereinigung ist die deutsche Einheit weder vollendet noch gelungen", erklärten die Vorsitzenden der Linken, Klaus Ernst und Gesine Lötzsch, am Samstag. Viele Menschen hätten die Ereignisse vor 20 Jahren "zu Recht als Anschluss und nicht als Wiedervereinigung" empfunden. Viele Bürger beklagten einen Mangel an wirtschaftlicher und sozialer Einheit im Land und seien "zu Recht empört über die Entwertung ihrer Biografien durch die pauschale Belegung der ostdeutschen Vergangenheit mit dem politischen Kampfbegriff Unrechtsstaat."

Die Bundeszentrale für politische Bildung ehrte am Samstag die acht Gewinner des Einheitspreises 2010. Die mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde zum neunten Mal in verschiedenen Kategorien für beispielhaftes Engagement beim Zusammenwachsen von Ost und West verliehen. Grünen-Chef Cem Özdemir übergab den Ehrenpreis der Jury an den EU-Parlamentarier Werner Schulz (Grüne), der in der DDR Bürgerrechtler war. Weiter wurden der Ex-Botschafter der Tschechischen Republik Frantisek Cerny und Alexander Latotzky geehrt, der sich mit vielen Projekten für die Aufklärung über den Unrechtsstaat DDR einsetzte .