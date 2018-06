Inhalt Seite 1 — Das verschenkte Potential der Migranten Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Endlich scheint es einmal eine einfache Lösung zu geben für ein politisches Problem: Deutsche Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften , gleichzeitig leben Hunderttausende Migranten in Deutschland, deren akademische Abschlüsse nicht anerkannt werden.

Warum nicht einfach die Abschlüsse anerkennen und so auf einen Schlag den Fachkräftemangel beenden? Das ist die Logik, die hinter dem Plan für ein Anerkennungsgesetz steht, nach dem ausländische Hochschulabschlüsse künftig binnen drei Monaten anerkannt werden sollen. Schon 2011 könnten 300.000 Fachkräfte mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, hofft Bundesbildungsministerin Annette Schavan.

Doch so einfach ist es nicht. "Die formale Anerkennung ist gar nicht das große Problem", sagt Dagmar Maur. "Es tun gerade alle so, als müsste man das nur vernünftig regeln, und schon würde sich der Fachkräftemangel quasi von alleine erledigen", sagt sie, "da sind wir ganz anderer Meinung."

Dagmar Maur weiß, wovon sie spricht: Sie macht Tag für Tag ausländische Ingenieure, Ärzte Ökonomen oder Lehrer fit für den deutschen Arbeitsmarkt. Für die Bonner Otto-Bennecke-Stiftung leitet sie das Aqua-Programm , das den Arbeitswilligen gleich ein ganzes Paket anbietet: Sprachkurse, Weiterbildungen, Coaching, Praktika-Vermittlung. 20 000 eingewanderte haben daran schon teilgenommen . "Über 20 Jahre haben wir das gemacht und quasi keine Resonanz bekommen", sagt sie, "und jetzt ist das Interesse plötzlich ganz extrem geworden." Maurs Arbeit zeigt, dass es um mehr geht als formale Anerkennung, um einen amtlichen Stempel auf irgendwelchen Dokumenten. Es geht um individuelle Betreuung.

Fachkräftemangel Anerkennung Für die Anerkennung eines Berufsabschlusses ist das Herkunftsland theoretisch unerheblich. Aber es gibt viele Ausnahmen: Zum Beispiel dürfen nur Deutsche und EU-Bürger hier als Arzt arbeiten. Unterschiede gibt es auch bei der Teilanerkennung von Abschlüssen. Fehlen EU-Bürgern nur einige Module für die Gleichwertigkeit der Ausbildung, können diese nachgeholt werden. Einwanderer aus Drittstaaten und Spätaussiedler dürfen das nicht, ihre Ausbildung wird nicht anerkannt. Kompliziert wird es aber vor allem wegen der weit verstreuten Zuständigkeiten für die jeweiligen Berufe: Handwerkskammern für Handwerker, Behörden für Berufe im Gesundheitswesen, oft völlig unklare Zuständigkeiten für Ingenieure. Zudem gibt es große Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Krankenschwester Beispiel 1: Eine Krankenschwester aus der Ukraine. Für sie beginnen die Schwierigkeiten schon bei der Suche nach der zuständigen Stelle. In Berlin müsste sie sich an das Landesgesundheitsamt wenden, in Bayern an die Bezirksregierungen. Dort müsste sie übersetzte und beglaubigte Kopien ihrer Zeugnisse und Leistungsnachweise einreichen, die vom Sachbearbeiter mit den deutschen Ausbildungsinhalten verglichen werden: Was war der Inhalt der Ausbildung, wie lange hat sie gedauert? Wird ihre Ausbildung als nicht gleichwertig anerkannt, steht sie am Ende ohne Qualifikation da, weil ihr als Nicht-EU-Bürgerin keine Teilanerkennung zusteht. Ingenieur Beispiel 2: Ein Maschinenbauingenieur aus Pakistan. Er dürfte im Prinzip in einem Unternehmen auch ohne Anerkennung seines Abschlusses arbeiten, seine Berufsbezeichnung darf er dann allerdings nicht tragen (was die Stellensuche schwierig macht). Während in Berlin die Zuständigkeit von Behörde zu Behörde geschoben wird, gibt es in Bayern eine zentrale Anlaufstelle – die Bezirksregierung von Schwaben. Auch der Ingenieur hat kein Recht auf eine Teilanerkennung seines Abschlusses, er könnte allerdings an einer deutschen Universität einen Abschluss anstreben und dafür direkt in einem höheren Semester einsteigen. Die Erlaubnis dazu liegt jedoch im Ermessen der jeweiligen Uni und wird sehr unterschiedlich gehandhabt. KFZ-Mechaniker Beispiel 3: Ein KFZ-Elektroniker aus Albanien. Da sein Beruf nicht reglementiert ist, hat er keinerlei Anspruch auf offizielle Anerkennung seiner Ausbildung. Zwar könnte er sofort wieder in seinem gelernten Beruf arbeiten, dürfte es aber – wegen der fehlenden Anerkennung – sehr schwer haben, ein Unternehmen zu finden, das sich darauf einlässt. Für den KFZ-Elektroniker sind die regionalen Handwerkskammern zuständig, die das Thema sehr verschieden handhaben. Manche nehmen die Anerkennung auf freiwilliger Basis auch für Einwanderer aus Drittstaaten vor, andere eben nicht.

Zum Beispiel bei Marina Bekker. Die Weißrussin schloss ihr Lehramtsstudium in Mathematik und Informatik an der Staatlichen Universität Brest ab, bevor sie vor zehn Jahren der Liebe willen nach Deutschland kam. Ihr Start war schwer. "Niemand konnte mir sagen, was nötig ist, um an einer deutschen Schule zu unterrichten", erinnert sie sich. Die Arbeitsagentur konnte ihr nicht weiterhelfen, auf eigene Faust suchte sie Informationen im Internet zusammen. Da sie mit ihren wenigen Deutschkenntnissen die Hoffnung auf einen Lehrerjob aufgab, suchte sie nach einer Stelle als Programmiererin. Bis auf ein Weiterbildungsprogramm bei Siemens und ein Praktikum im Berbauunternehmen RAG bekam sie nichts. Die junge Akademikerin gab die Jobsuche auf und brachte eine Tochter zur Welt.

Den entscheidenden Hinweis bekam Bekker erst nach acht Jahren in Deutschland. Von einer Bekannten hörte sie von der Otto-Bennecke-Stiftung. Dann ging alles ganz schnell: Ein Jahr besuchte Bekker spezielle Sprach- und Weiterbildungskurse der OBS für Lehrer in Bochum. 250 Stunden paukte sie mit 20 Mitschülern, wie man auf Deutsch Unterrichtsgespräche führt oder Klassenarbeiten beurteilt. Außerdem gab es Kurse in Didaktik und Methodik. Durch die Stiftung bekam Bekker auch ein Praktikum in einem Essener Gymnasium. "Die Kollegen und Schüler waren sehr offen. Dort habe ich die Unterschiede zwischen deutschen und weißrussischen Schulen kennen gelernt", sagt sie. Und davon gebe es viele: Während sie in ihrer Heimat nur anhand eines Buches unterrichtet habe, müsse in Deutschland gleich ein ganzer Haufen Materialien eingebunden werden. Auch die deutsche Notenvergabe und Bürokratie waren für Bekker völlig neu.

Ohne die gezielte Vorbereitung der Otto-Bennecke-Stiftung hätte Bekker nach einem Jahr wohl kaum die schriftliche und mündliche Prüfung vor der Bezirksregierung bestanden. Heute ist sie stolz auf die "Anerkennung des ersten Staatsexamens Lehramt Gymnasium". Seit August unterrichtet Bekker als Quereinsteigerin an einem Gymnasium in Essen Mathematik und Informatik, einen Tag in der Woche besucht sie ein Lehrerseminar, das sie auf das zweite Staatsexamen vorbereiten soll. "Es ist alles sehr anstrengend, aber ich bin glücklich", sagt sie.