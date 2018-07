wurden viele Fakten öffentlich genannt , die bisher in Gutachten oder internen Planungsunterlagen der Bahn verborgen waren.

Es ist gut, dass in Stuttgart endlich geredet wird. In der ersten Gesprächsrunde des Schlichtungsverfahrens

Der Vermittler Heiner Geißler tut dem Verfahren offensichtlich gut. Seine humorvolle Art, Fragen zu stellen und seine messerscharfen Zusammenfassungen des Gesagten entlocken den Politikern und Fachleuten beider Seiten immer wieder klare Aussagen, die sich bislang unter politischem Wortgeröll verbargen. Genau das hatte sich Geißler vor dem Verfahren vorgenommen, immer wieder bittet er die Beteiligten, sich "in die Leute hineinzuversetzen, die da draußen zuschauen."

Aber nach den ersten sieben Stunden der Schlichtung ist auch deutlich geworden, dass eine Lösung, die alle Beteiligten zufrieden macht, hier nicht zu finden sein wird. Stuttgart 21 ist kein Tarifstreit, in dem eine Partei sechs Prozent mehr Lohn will und die andere höchstens zwei Prozent zahlen kann. "Am Ende trifft man sich meist bei vier Prozent – das geht hier nicht", sagte Geißler ganz richtig.



Doch wohin will er mit dem Schlichtungsverfahren dann?

Einen Volksentscheid , der das Projekt in Gänze neu legitimieren würde, wollen Bahn und die Landesregierung nicht. Einen Kompromiss, der die Tunnelbauwerke des neuen Bahnhofs infrage stellen würde, stellten sie unter Verweis auf längst geschlossene Verträge ebenfalls außer Betracht.

Sie könnten darauf spekulieren, dass die öffentliche Meinung sich noch dreht. Denn bis Ende November wird diskutiert und debattiert und mit jeder Sitzung wird das öffentliche Interesse am hoch komplexen Schlichtungsverfahren ein wenig mehr abnehmen.

So besteht die Gefahr, dass trotz ausführlicher Gespräche viele Tausend Enttäuschte zurückbleiben. Der Grundmakel des Projekts Stuttgart 21, die technokratische Durchsetzung der Pläne nämlich, kann aber nur durch ein klar formuliertes Schlichtungsergebnis behoben werden.