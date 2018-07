Der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler soll im Streit um das Bahnprojekt "Stuttgart 21" als Moderator tätig werden. Das kündigte Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) in einer Regierungserklärung im Stuttgarter Landtag an. "Dr. Heiner Geißler verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Interessensausgleichs und der Schlichtung", argumentierte Mappus. Geißler stamme aus Baden-Württemberg. "Und er genießt hohes Ansehen über alle Parteigrenzen hinweg."

Laut Mappus habe Geißler bereits zugesagt, die Aufgabe zu übernehmen. Es werde ein "unparteiischer Vermittler" gebraucht, der alle Seiten einbeziehe, sagte der Ministerpräsident.

Die Grünen-Fraktion in Baden-Württemberg ist mit Geißler als Schlichter einverstanden. "Sie haben einen Vorschlag für einen Vermittler gemacht, den wir akzeptieren", sagte Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann im Landtag. Kretschmann stellte allerdings Bedingungen: Es müsse ein Vergabe- und Baustopp angeordnet werden, damit die Gespräche erfolgreich sein könnten.

Der 80-jährige Geißler profilierte sich in den vergangenen Jahren gerade in der eigenen Partei als Querdenker. So gehört der langjährige CDU-Generalsekretär auch dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac an. Geißler wirkte zugleich in den vergangenen Jahren in mehreren Tarifkonflikten als Schlichter.

S21: Pro und Contra Stuttgart 21: Pro Ohne Stuttgart 21 wird Baden-Württemberg vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. So ermögliche der Bau den Lückenschluss in der europäischen Magistrale Paris-Budapest. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird halbiert. Zudem werden Flughafen und Landesmesse an die Schnellbahnstrecke nach Ulm angebunden. Auch der Schienenregionalverkehr profitiere von dem Projekt. Das Projekt bringt die Bauwirtschaft in Schwung und schafft rund 4000 neue Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage des neuen Europaviertels am Bahnhof erleichtert die Ansiedlung von Dienstleistungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen. Auf derzeit noch mit Gleisen bedeckten Flächen werden Parkanlagen erweitert, außerdem entsteht neuer Wohn- und Arbeitsraum im Stadtzentrum. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs zieht viel weniger Probleme für die Fahrgäste nach sich als die Modernisierung des Kopfbahnhofes "unter dem rollenden Rad". Contra Die Kosten laufen aus dem Ruder, das Geld könnte besser in Bildung, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen gesteckt werden. Die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K21) würde mehrere Milliarden Euro weniger kosten, vor allem wegen weniger Tunnelkilometern. Zudem müssten Teile des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes von Paul Bonatz nicht abgerissen werden. Auch bei K21 kann der Bahnhof an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden und dem Regionalverkehr würde wie im Fall von S21 kein Geld entzogen. Im Schlossgarten werden alte Bäume gefällt und der Park wird durch die hohen Lichtaugen des unterirdischen Bahnhofs verschandelt. Wird Stuttgart21 gebaut, wird sich künftig das Klima im Stuttgarter Kessel aufheizen. Bislang kühlen sich die unbebauten Flächen des Gleisvorfeldes nachts stark ab und halten dadurch die Temperaturen in Grenzen. Zudem wird die Feinstaubbelastung durch den Abtransport des Bauschutts steigen.

Mappus erneuerte in seiner Regierungserklärung seine Einladung an die Projektgegner zu einem Gespräch. Seine Hand bleibe zum Dialog ausgestreckt. Es gehe jetzt vor allem darum, dass geredet werde. "Ich bin zuversichtlich, dass es einen Weg zur Versöhnung gibt." Zu dem umstrittenen Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag, bei dem mindestens 130 Menschen verletzt worden waren, sagte Mappus, solche Szenen dürften sich nicht wiederholen. "Der Streit um ein Eisenbahnprojekt darf nicht dazu führen, dass Menschen verletzt werden", sagte der Ministerpräsident.

Mappus hatte bereits zuvor einen Teilstopp der Abrissarbeiten angekündigt. So sollen der Südflügel des alten Stuttgarts Bahnhofs vorerst stehen bleiben und zunächst auch keine weiteren Bäume gefällt werden. Der Ministerpräsident bekräftigte in seiner Regierungserklärung zugleich, an dem Projekt festhalten zu wollen. Er warnte vor Kosten in Milliardenhöhe für das Land, sollte der Bahnhofsumbau eingestellt werden. Den SPD-Vorschlag einer Volksabstimmung wies er zurück. Er betonte die Vorteile des Projektes sowohl für die Stadt als auch das Land. Dazu gehörten nicht nur die Verlagerung des Fernverkehrs vom Flugzeug auf die Schiene, sondern auch neue Entwicklungschancen für Stuttgart. "Baden-Württemberg braucht Stuttgart 21", so Mappus.

Der bisherige Stuttgarter Kopfbahnhof soll im Rahmen des Projekts durch eine Verlegung in den Untergrund zu einer Durchgangsstation gemacht werden, außerdem soll in Richtung Ulm eine Schnellbahnverbindung entstehen. Die Gegner warnen vor hohen Kosten, negativen ökologischen Folgen und Sicherheitsgefahren durch das Milliardenprojekt.