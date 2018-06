Die Kanzlerin wirbt für "eng begrenzte Vertragsänderungen". Möglich wäre eine Art "Vertragsänderung light" nach Artikel 48. Danach wäre in Ländern wie Irland keine erneute Volksabstimmung nötig, weil es nicht darum geht, weitere Kompetenzen an die EU zu übertragen. Es könnte dann ausreichen, wenn alle 27 EU-Länder die Änderungen zusammen mit dem nächsten EU-Beitritt – voraussichtlich dem Kroatiens – parlamentarisch ratifizieren. Ein langwieriger Prozess wie bei der Ratifizierung des Lissabonvertrages würde so umgangen, allerdings müsste die Zustimmung zu Änderungen einstimmig erfolgen.