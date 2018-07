Bei der nordrhein-westfälischen CDU ist am Sonntag die Mitgliederbefragung über den künftigen Landesvorsitzenden zu Ende gegangen. Die rund 160.000 Christdemokraten konnten sich zwischen dem früheren Landes-Integrationsminister Armin Laschet und Bundesumweltminister Norbert Röttgen entscheiden. Das Ergebnis wurde für den späteren Abend erwartet.

Formal wird der neue Landesvorsitzende zwar erst am kommenden Samstag auf einem Parteitag in Bonn gewählt. Beide Kandidaten haben jedoch erklärt, dass sie auch ein knappes Ergebnis der Mitgliederbefragung akzeptieren werden. Wer unterliegt, will auf dem Parteitag nicht erneut antreten.

Die Beteiligung an der CDU-internen Befragung war zunächst nicht bekannt. Bis zum Wochenende hatten rund 40 Prozent der Mitglieder ihre Stimme per Brief abgegeben. Am Sonntag konnte auch in 139 Wahllokalen abgestimmt werden.

Mit der Wahl des Vorsitzenden schließt die NRW-CDU ihre personelle Neuaufstellung nach der verlorenen Landtagswahl ab. Der frühere Ministerpräsident Rüttgers hatte nach dem knappen Wahlausgang im Mai zunächst versucht, die CDU in eine Große Koalition unter Führung der Christdemokraten zu führen, weil die CDU knapp 6000 Stimmen mehr erhalten hatte als die SPD.

Nachdem sich SPD-Chefin Hannelore Kraft aber zur Bildung einer rot-grünen Minderheitsregierung entscheiden hatte, kündigte Rüttgers seinen Rückzug von allen politischen Ämtern an. Er wird auf dem CDU- Bundesparteitag in zwei Wochen auch nicht mehr als Stellvertreter von Parteichefin Angela Merkel kandidieren.

Die Wahl zwischen Röttgen und Laschet gilt nicht als Richtungsentscheidung. Beide sind Vertreter der liberalen Großstadt-CDU und wollen ihre Partei zu den Grünen hin öffnen. Bei den acht Regionalkonferenzen, auf denen sich Röttgen und Laschet der Parteibasis vorgestellt hatten, konnten die beiden Kandidaten nur wenige inhaltliche Unterschiede deutlich machen.