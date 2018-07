Seit wenigen Tagen liegt Wolfgang Schäuble im Krankenhaus, weil eine Wunde nicht verheilt ist. Geplant war ein Aufenthalt von vier Wochen. Der seit 1990 querschnittsgelähmte Minister wollte vom Krankenbett aus die Amtsgeschäfte weiter führen. Das hatte er bereits bei einem stationären Aufenthalt im Frühjahr schon einmal getan.

Doch diesmal scheint Schäuble entschlossen, sein Amt aufzugeben, wenn es ihm nach seinem derzeitigen Krankenhausaufenthalt nicht besser geht. "Wenn ich nach vier Wochen merke, es geht nicht mehr, ziehe ich die Konsequenzen. Davon hält mich niemand ab", habe Schäuble einem Vertrauten gesagt, berichtet der stern .

Bevor er ins Krankenhaus ging, soll Schäuble Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Rücktritt angeboten haben. Sie habe ihn dann aber überredet, sich noch einmal vier Wochen Schonzeit zu gönnen, berichtet das Magazin .

Ein Sprecher des Finanzministeriums wies den Bericht als "reine Spekulation" zurück. Am Montag hatte die Kanzlerin gesagt, die Bundesregierung setze darauf, dass Schäuble "schnell, zügig und natürlich unter Berücksichtigung aller medizinischen Notwendigkeiten gesund wird und wieder ins Amt kommt".

Als möglicher Nachfolger Schäubles war in den vergangenen Tagen erneut der Name Roland Koch gefallen. Der ehemalige hessische Ministerpräsident wehrte dies am Montag an Merkels Seite jedoch ab und verwies darauf, dass er sich aus der Politik zurückgezogen hat.

Laut dem Bericht hat Schäuble in den vergangenen Monaten stärker unter seiner geschwächten Gesundheit gelitten, als in der Öffentlichkeit zu bemerken war. Es sei ihm oft "sauschlecht" gegangen, zitiert das Magazin Schäubles Bruder Thomas. "Das über halbjährige Wundsein hat ihn zermürbt." Schäuble habe selbst seinen Sommerurlaub auf Sylt immer wieder für einen Krankenhausaufenthalt unterbrechen müssen.

Der Finanzminister leidet an einer nicht verheilenden Wunde. Laut stern räumt Schäuble ein, sich gegen den damaligen ärztlichen Rat nicht genug geschont zu haben. Die Ärzte hatten ihm zu mindestens drei Wochen Pause geraten. "Da habe ich gedacht, na schön, das kann ich auch in Etappen abliegen", sagte Schäuble dem Vertrauten. Dies sei aber Selbstbetrug gewesen.

Sollte er das Krankenhaus nicht ausreichend gesund verlassen können, könnte eine Neubesetzung der Ressortspitze anstehen, berichtet das Magazin. "Es ist nicht so, dass man mich aus dem Amt davontragen muss", soll Schäuble kürzlich einem Vertrauten gesagt haben. Er wisse schon, "dass angesichts der Häufigkeit, mit der ich in diesem Jahr doch ausgefallen bin, man sich einer Grenze nähert".

Der Minister war deswegen bereits in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Koalitionspolitiker hatten darüber geklagt, dass Schäuble während seiner Schwächephasen seinen Staatssekretär Jörg Asmussen, ein SPD-Mitglied, auf wichtige Termine geschickt habe.