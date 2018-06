Vielleicht war es die wichtigste Ansprache in Horst Seehofers politischem Leben. Hoch waren die Erwartungen an die Rede, die der CSU-Parteichef am Samstag in der Halle C1 der Münchner Messe gehalten hat. Doch Seehofers eineinhalbstündigen Ausführungen wirkten rückwärtsgewandt. Perspektiven für das nächste Jahrzehnt entwickelte der bayerische Ministerpräsident nicht.

Seehofer ist in Bedrängnis geraten. Ist er, der den eigenen Leuten in Berlin so gerne Knüppel zwischen die Füße wirft, jetzt ein Mann von Merkels Gnaden? Am Ende war es wohl die Bundeskanzlerin, die bei Ihrer Stippvisite auf dem Parteitag der CSU am Freitag ebenso vehement wie humorvoll für eine Frauenquote geworben hatte. Ausgerechnet sie könnte Seehofers Prestigeprojekt, die Frauenquote, gerettet haben. Ziemlich knapp war der Parteivorstand an einer Abstimmungsniederlage am Abend vorbeigeschrammt . Am Ende einer leidenschaftlich geführten Debatte, die an die besten Zeiten grüner Basistreffen erinnerte, votierten die Delegierten in München mit 445 zu 350 Stimmen für eine Parteireform, wonach die Parteivorstände künftig zu 40 Prozent mit Frauen besetzt werden müssen.

Ist das Gezerre um die Frauenquote jetzt der Beginn einer neuen Diskussionskultur in der CSU? Der Stuttgart 21-Effekt? Oder eher ein Zeichen von Verunsicherung, ja Schwäche in einer Partei, die bislang die meisten Entscheidungen der Parteioberen brav abzunicken pflegte und so stolz war auf ihre "Geschlossenheit"? Seehofer sei zudem ein Parteichef auf Abruf, glaubt man den vielen – stets heftig dementierten Gerüchten – wonach Parteiliebling Guttenberg schon in den Startlöchern steht , um ihn abzulösen. Die von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg vorgestellte Bundeswehrreform, die größte in der Geschichte der Truppe, war dann auch quasi im Eiltempo durchgewunken worden.

Entsprechend lastete der Druck auf Seehofer, während er am Rednerpult Stellung bezog. In einer müden Rede pries er jedoch einmal mehr die wirtschaftlichen Aufbauleistungen der CSU in Bayern als stärkstes und dynamischstes Bundesland und streichelte die wunde weiß-blaue Seele. Bayern sei auf allen Gebieten in Deutschland die Nummer eins und gehe aus der Krise "noch ein Stückchen besser" hervor.

Diese Aufbauleistungen von Jahrzehnten lasse sich die CSU auch durch den Skandal um die Milliardenverluste der Bayerischen Landesbank durch den Kauf der Kärtner Pleitebank HypoAlpeAdria nicht kaputtmachen. Der Opposition im Bayerischen Landtag warf er vor, es gehe ihr nicht um Aufklärung, sondern eine "Schmutzkampagne". Seehofer bekannte sich weiter zu einer "aktiven Wirtschaftspolitik, mahnte die Delegierten allerdings auch, dass ökonomische Erfolge "noch keine Garantie für Wahlerfolge" seien.

Zum Hauptgegner adelte Seehofer, wie schon sein Generalsekretär am Vortag, die vor Kraft strotzenden Grünen, denen er Unglaubwürdigkeit und Versagen vorwarf. Die Grünen seien für neue Bahnstrecken, aber gegen Stuttgart 21, für erneuerbare Energien, aber gegen neue Stromtrassen. "Das sind die Grünen: großer Anspruch, aber keine Glaubwürdigkeit im Detail." Unter heftigen Applaus der Delegierten forderte er diese auf, die Ökopartei "von der hohen Palme" herunterzuholen. "Wir müssen die Grünen viel mehr stellen als bisher." Das alte rote Feindbild scheint auch bei der CSU ausgedient zu haben. Als Seehofer forderte, dass "Sozialisten nie mehr praktische Politik" machen dürften, fiel der Beifall mager aus.

Bei den Themen Integration und Rente mit 67 vermied es Seehofer, nachzulegen und neuen Streit im Regierungslager zu entfachen. Zuvor hatte der Parteitag einstimmig einen 7-Punkte-Integrationsplan verabschiedet . Darin heißt es unter anderem, dass der prognostizierte Fachkräftemangel "kein Freibrief für ungesteuerte Zuwanderung" sein dürfe. Am Ende seiner Rede kam Seehofer abermals auf die historischen Verdienste der CSU zurück, die Bayern von einem Agrarland in die weltweite "Championsleague" der Industriestaaten geführt habe. Genau diese Politik der Modernisierung war es freilich, die jetzt auch die Volkspartei CSU im Rekordtempo erodieren lässt. Da half es wenig, dass Seehofer schließlich mit Blick auf die schlechten Umfragewerte seine Partei dazu aufrief, das "Selbstbewusstsein und nicht Selbstgeißelung uns in den nächsten Monaten begleiten sollte."