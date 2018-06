Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Grünen sieht eine bundesweite Umfrage sie in der Wählergunst vor der SPD. Nach dem aktuellen Stern-RTL-Wahltrend gewinnen die Grünen im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommen auf 24 Prozent. Die Sozialdemokraten verlieren demnach zwei Punkte und erreichen 23 Prozent. Sie sind damit in ihren Sympathiewerten bei den Wählern auf das Niveau der Bundestagswahl vom September 2009 zurückgefallen.

Die Union macht einen Punkt gut, für sie würden sich 31 Prozent der Wähler entscheiden. Die Linken bleiben nach der Forsa-Umfrage unverändert bei 10 Prozent, die FDP verharrt bei 5 Prozent. Grüne und SPD liegen mit zusammen 47 Prozent deutlich vor der schwarz-gelben Koalition. CDU/CSU und FDP kommen in der Summe auf 36 Prozent.

Forsa-Chef Manfred Güllner sagte dem stern , die SPD spreche die falschen Themen an und schneide deswegen schlecht ab. "Die Klage gegen die Energiebeschlüsse der Regierung oder die Kritik an den Hartz-IV-Sätzen scheinen nicht die Probleme zu sein, die vielen früheren SPD-Mitgliedern aus der Mitte der Gesellschaft wichtig sind." Die Stärke der Grünen begründete Güllner mit deren Spitzenpolitikern Jürgen Trittin und Renate Künast, die seriös und solide wirkten. "Zudem profitiert die Partei von den Schwächen der anderen. Sie bekommt Zulauf aus dem SPD-, aber auch aus dem CDU-Lager."

In seinen Ergebnissen für SPD und Grüne weicht Forsa jedoch erheblich von anderen deutschen Meinungsforschungsinstituten ab. Fünf Institute wie beispielsweise Emnid und Infratest sehen die SPD im Schnitt bei 29,3 Prozent, die Grünen lediglich bei 18,5. Im Fall der SPD sind Abweichungen nach unten traditionell in Forsa-Umfragen zu finden.

Für die Umfrage befragte Forsa 2501 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger vom 27. September bis 1. Oktober. Dabei liegt die statistische Fehlertoleranz bei +/- 2,5 Prozentpunkten.