Der Castor-Transport hat sich auf die letzte Etappe ins niedersächsische Wendland gemacht. Am späten Nachmittag verließ der Zug mit den elf Atommüll-Behältern den Lüneburger Bahnhof und fuhr nach etwa einstündigen Rangierarbeiten in Richtung Dannenberg weiter. Dort wird es rund 15 Stunden dauern, bis die elf Castor-Behälter auf Lastwagen verladen sind, die sie auf der Straße ins 20 Kilometer entfernte Zwischenlager Gorleben bringen sollen.

Hier haben sich nach Angaben von Aktivisten bereits mehr als 1600 Demonstranten eingefunden, um mit Sitzblockaden den Castor zu stoppen. Sie wollen in der Nacht zum Montag dort ausharren. Auch die Grünen-Chefin Claudia Roth setzte sich auf die Straße.

Der Transport lag beim Verlassen Lüneburgs nach Angaben von Greenpeace bereits mehr als elf Stunden hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Hartnäckige Proteste und Ausschreitungen hatten den Castor-Transport nach Gorleben deutlich verzögert.

Bereits am frühen Morgen hatten sich in Morschen südlich von Kassel zwei Aktivisten von einer Brücke abgeseilt. Sie hingen über den Gleisen, der Transport musste unterbrochen werden. Mit rund acht Stunden Verspätung erreichte der Zug gegen 7.30 Uhr das niedersächsische Göttingen.

Zu den ersten Ausschreitungen kam es um 10 Uhr in Hitzacker im Wendland. Laut Polizeiangaben versuchten bis zu 4000 Atomkraftgegner die Schienen zu unterhöhlen. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Demonstranten zündeten ein Räumfahrzeug der Polizei an.

In Eschede nördlich von Celle stoppten Demonstranten um 13 Uhr den Castor-Zug ein weiteres Mal, sie hatten sich an die Bahngleise gekettet. Eine halbe Stunde später kam es im niedersächsischen Harlingen an der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg zu weiteren Zusammenstößen mit der Polizei, als etwa 2000 Atomkraftgegner die Schienen stürmten. Eine Frau rutschte dabei unter ein Polizeipferd und wurde schwer verletzt.

Atomkraftgegner zündeten nahe Dannenberg ein gepanzertes Räumfahrzeug an. Das Feuer wurde aber rasch gelöscht. Bauern blockierten mit ihren Traktoren wichtige Zufahrtsstraßen zum Castor-Verladebahnhof Dannenberg. Durch die Traktor-Blockaden sollte ein schnelles Verlegen von Polizeieinheiten verhindert werden.

Über die Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Beide Seiten bezichtigen sich gegenseitig, eine neue Stufe der Eskalation herbeigeführt zu haben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, sprach mit Blick auf den Angriff eines Räumfahrzeugs durch Demonstranten von einer "neuen Stufe der Gewalt". Es sei kaum zu begreifen, dass Menschen Polizeifahrzeuge mit brennbarer Flüssigkeit übergössen und anzündeten, während die Beamten darin säßen. "Das muss geplant und vorbereitet worden sein", sagte Freiberg. Augenzeugen berichteten aber auch, dass die Polizei rüde gegen Demonstranten an den Gleisen vorgegangen sei.

Entgegen der Befürchtungen gelang es Demonstranten kaum, beim "Castor Schottern" massenhaft Steine aus dem Gleisbett zu räumen und so die Zugstrecke nach Dannenberg unpassierbar zu machen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dies als Straftat scharf verurteilt. Mindestens 16.500 Polizisten waren insgesamt im Einsatz, um den Castor-Transport zu sichern.

Die Castor-Demonstranten begründen ihren Protest auch mit der Laufzeitverlängerung der 17 deutschen Atomkraftwerke. Dadurch fällt weiterer Atommüll an. Zum Protest-Auftakt am Samstag hatten in Dannenberg zehntausende Menschen aus ganz Deutschland friedlich auf einem Maisacker gegen die schwarz-gelbe Atompolitik demonstriert – so stark war der Protest im Wendland noch nie. Die Veranstalter sprachen von 50.000, die Polizei zählte rund 25.000 Teilnehmer.

Die Menschen im Wendland fürchten, dass nahe des oberirdischen Zwischenlagers in einem Salzstock ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll entstehen wird. Sie befürchtet, mit immer weiteren Castor-Transporten würden Fakten geschaffen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte, den Müll nicht nach Gorleben, sondern zu den deutschen Atommeilern zurückzubringen, wo er produziert wurde. Die Opposition dringt auf eine deutschlandweite Suche nach einem Atomendlager – vor allem in Bayern und Baden-Württemberg.