Ineffizient und bürokratisch, das Urteil von Frank-Jürgen Weise über das Bundesministerium für Verteidigung und seine Beamten fiel vernichtend aus. Wie die Truppe müsse auch das Ministerium schlanker und effizienter werden, fordert der Chef der Bundesagentur für Arbeit, der in den vergangenen Monaten auch Vorsitzender der Strukturkommission der Bundeswehr war. Weise, früher selber aktiver Soldat und heute Oberst der Reserve, hat mit seinen fünf Mitstreitern einen Radikalumbau des Ministeriums vorgeschlagen.

Am offensichtlichsten zeigt sich die Stoßrichtung der Weise-Vorschläge am Amt des Generalinspekteurs. Es soll deutlich aufgewertet werden. Als "Oberkommandierender der Streitkräfte" soll Deutschlands höchster Soldat künftig eine "zentrale militärische Stelle in der Bundeswehr" werden, "unter anderem durch Übernahme der Führungsfunktion für alle Teilstreitkräfte und die Streitkräftebasis sowie für alle Einsätze". Einen militärischen Oberbefehlshaber kennt die Bundeswehr bisher ebenso wenig wie einen Generalstab. Nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wollte man den Einfluss der Militärs auf das Verteidigungsministerium begrenzen.

Die Weise-Kommission schlägt nun vor, die Führung des Hauses unterhalb des Ministers auf einen Staatssekretär und den Generalinspekteur zu konzentrieren. Letzterer erhielte damit nicht nur deutlich mehr Einfluss in der Truppe, sondern auch im Ministerium. Wegfallen werde dafür ein verbeamteter Staatssekretär, also ein ziviler Spitzenbeamter, sagen Kenner der Pläne. Und sicher ist, dass dann Walther Otremba, den Guttenberg aus dem Wirtschaftsministerium mitbrachte, bleiben würde. Und Staatssekretär Rüdiger Wolf würde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt.

Zivile Beamte klagen, dass Guttenberg dem Militär zu stark zugetan sei. Dessen Vorgänger, Peter Struck von der SPD und Franz Josef Jung von der CDU, hätten verhindert, dass Beamtenposten weggekürzt werden, sagen Ministeriumsmitarbeiter. Vor allem aber, hätte der verbeamtete Staatssekretär Peter Wichert das Militär noch im Griff gehabt. "Wichert kontrollierte die vielen Stäbe und verlor nie den Überblick. Die Minister konnten das nie", sagt ein Beamter.

Guttenberg, so die Kritiker, lasse sich von den Generälen vor den Karren spannen. "Die Militärs wollen in alle Bereiche rein", sagt einer. Die Beamten wollen anonym bleiben, sie fürchten, dass ihre Stellen in Folge der Reform abgebaut werden. Dabei geben auch Beamte zu: Es sei viel Luft im zivilen Bereich des Ministeriums. Doch seien Kürzungen etwas anderes als die Zerschlagung von bisher durch Zivilisten geführte Abteilungen. Nach Plänen der Weise-Kommission sollen etwa die Abteilungen für Modernisierung sowie für Recht künftig von hochrangigen Offizieren geführt werden. Zivile Beamte befürchten eine Militarisierung des Ministeriums.

Konrad Adenauer und seine Berater hatten bei der Gründung der Bundeswehr ihre Lehren aus dem Dritten Reich und dem Scheitern der Weimarer Republik gezogen: Die Bundeswehr dürfe im Gegensatz zur Reichswehr kein Staat im Staat werden. Und im Gegensatz zur Wehrmacht sollte die Armee der Bundesrepublik eine demokratische Armee sein. Deswegen sollte die Kontrolle der Streitkräfte nicht nur durch das Parlament, sondern auch durch das Ministerium mit seinem zivilen Strang erfolgen.

Auch die gesamte Bundeswehr erhielt eine starke zivile Verwaltung. Im Grundgesetz ist in Artikel 87b geregelt, dass die Bundeswehrverwaltung von einer bundeseigenen Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt werde. Die "Deckung des Sachbedarfs", etwa die Rüstungsbeschaffung sowie das Personalwesen werden demnach von zivilen Dienststellen geführt. Soldaten kaufen sich ihre Waffen also nicht selbst, wenngleich bei der Rüstungsbeschaffung selbstverständlich auch Offizieren mitarbeiten – bisher jedoch nicht als Abteilungsleiter. "Die zivile Verwaltung hat Verfassungsrang und hat sich bewehrt", sagt auch ein Abgeordneter. Militärs sei weniger effizient als zivile Beamte. Soldaten neigten stets dazu, Reserven zu bilden und stets das Maximum zu fordern, sagt ein anderer Parlamentarier.