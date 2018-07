Der Castor-Transport hat seine letzte und schwierigste Etappe erreicht. Die elf Behälter mit radioaktivem Atommüll aus Frankreich trafen im niedersächsischen Dannenberg ein. Dort sollen die Castoren auf Lastkraftwagen umgeladen werden, die sie ins wenige Kilometer entfernte Zwischenlager Gorleben bringen.

Die ganze Nacht hatten Hunderte Polizisten die von Demonstranten blockierte Strecke frei geräumt, erst zu Tagesanbruch war das Gleis Richtung Dannenberg frei. Am Morgen konnte der Zug die nächtliche Zwangspause beenden und wieder durch das Wendland rollen.

Polizisten hatten nach Mitternacht begonnen, das in der Nähe von Harlingen besetzte Gleis zu räumen. Die Beamten hätten Atomkraftgegner weggetragen, ein Teil sei freiwillig weggegangen, sagte ein Polizeisprecher. Konfliktmanager waren durch die Reihen der laut Polizei etwa 2000 Blockierer gegangen und hatten sie aufgefordert, den Fahrweg zu verlassen. Wer dennoch sitzen blieb, wurde weggetragen, teils auch weggeschleift.

Die Demonstranten mussten in eine Sammelstelle. Dort saßen am Morgen nach Angaben der Atomkraftgegner bereits etwa 1500 Menschen. Die Demonstranten müssten jetzt so lange in Gewahrsam bleiben, bis der Zug die Strecke nach Dannenberg passiert habe, sagte der Polizeisprecher. Die Bahnstrecke soll jetzt nochmals überprüft werden, weil Protestteilnehmer stellenweise Schotter entfernten.

Wo lagert in Deutschland Atommüll und wie gefährlich ist er? Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen © Nora Coenenberg

Der Zug transportiert deutschen Atommüll aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Der am Freitag gestartete Transport hatte über Nacht etwa 30 Kilometer vor der Verladestation in Dannenberg geparkt. Die Polizei sicherte ihn mit Stacheldraht.

Nun sollen die Castorbehälter auf Tiefladern in das 20 Kilometer entfernte Zwischenlager in Gorleben rollen. Doch Atomkraftgegner blockierten am Morgen dort die Zufahrt, Traktoren sperrten Straßen.

Die Protestinitiative "Widersetzen" kritisierte das Vorgehen der Beamten am Gleis. Die Polizei halte sich nicht an die getroffene Absprache, dass die Protestteilnehmer "ordnungsgemäß weggetragen" werden müssten, sagte ein Sprecher. "Stattdessen werden sie heruntergezerrt." Der Polizeisprecher sagte dagegen, die Räumung verlaufe friedlich. "Die Demonstranten stehen in der Regel auf, wenn sie dazu aufgefordert werden."

Am Sonntag hatte es heftige Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. Dabei setzten die Einsatzkräfte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Reizgas gegen Aktivisten ein, die bei Dannenberg eine Bahnstrecke unterhöhlten.

Die Kommunikation der Polizei war nicht frei von Pannen. Ein Polizeisprecher vor Ort hatte in der Nacht zunächst gesagt, alle Demonstranten würden in Gewahrsam genommen. Dies sei eine "Falschinformation", sagte der Sprecher der Bund-Länder-Stelle am Morgen.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace teilte mit, die Polizei habe sie an einer Strahlenmessung in der Umgebung des Castor-Zuges gehindert. Greenpeace-Experten seien nicht zu einem Haus vorgelassen worden, an dem der Zug seit Sonntagabend in nur zehn Meter Entfernung stehe. Dessen Bewohner hatten beklagt, der Castor erhöhe die Strahlenbelastung.