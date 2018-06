Begleitet von Protesten mit Rekordbeteiligung hat der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll seine Fahrt ins Zwischenlager Gorleben fortgesetzt und Deutschland erreicht. Bei einer Anti-Atom-Demonstration kamen in Dannenberg zehntausende Menschen zusammen – so viele wie nie zuvor. Die Veranstalter sprechen von 50.000 Demonstranten, die Polizei zählte 20.000. Am Rande der Kundgebung kam es zu ersten Ausschreitungen: Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen rund 150 Demonstranten ein.

Der aus Frankreich kommende Zug mit den elf Spezialbehältern passierte am frühen Nachmittag im baden-württembergischen Kehl die Grenze. Massive Polizeikräfte bewachten den Transport, weil Atomkraftgegner die Gleise besetzen wollten. Im Wendland bereiteten sich Demonstranten darauf vor , die Fahrt der Atommüll-Container möglichst lange zu blockieren.

Im rheinland-pfälzischen Berg an der deutsch-französischen Grenze demonstrierten rund 2000 Atomkraftgegner. Später zogen nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen zur Bahnstrecke, durchbrachen die Polizeisperre und besetzten vorübergehend die Gleise, um den Castor-Transport aufzuhalten. Der Zug änderte aber kurzfristig seine Route und überquerte die Grenze nach Baden-Württemberg. Daraufhin brach die Polizei eine begonnene Räumung der Gleise ab. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen, sagte ein Sprecher.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben in der Nähe von Kehl eine Brücke an der Route des Castor-Transports besetzt. Wie Greenpeace mitteilte, seilten sich zwei Kletterer von der Brücke über den Fluss Kinzig ab, die der Zug mit den Castor-Behältern auf seiner weiteren Route passieren müsse. Greenpeace fordert, die Castorbehälter statt nach Gorleben gemäß dem Verursacherprinzip ins grenznahe Zwischenlager am AKW Philippsburg zu bringen. Derzeit habe die Aktion aber noch keine Auswirkungen auf den Transport, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz.

Bei der Demonstration in Dannenberg protestierten Atomkraftgegner aus ganz Deutschland gegen den Kurs von Schwarz-Gelb und die längeren Laufzeiten der Kernkraftwerke. "Der heutige breite Protest zehntausender Menschen zeigt: Die Bevölkerung duldet keine Klientelpolitik für Atomkonzerne auf Kosten ihrer Sicherheit", erklärten die Veranstalter.

Die Suche nach einem Atomendlager löste zugleich einen heftigen Streit zwischen Regierung und Opposition aus. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte die Kanzlerin auf, nach Gorleben zu kommen und sich den Demonstranten zu stellen.

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) verteidigte die Castor-Transporte als alternativlos. Es sei verantwortungslos, dagegen zu demonstrieren, weil der Müll entsorgt werden müsse, sagte er. Auch unter Rot-Grün seien Castor-Transporte genehmigt worden.

Die Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir waren bei der Kundgebung am Samstag dabei und riefen auch zu Sitzblockaden auf. Linken-Fraktionschef Gregor Gysi fuhr selbst mit dem Trecker vor, insgesamt beteiligten sich Landwirte mit rund 600 Traktoren an der Demo. Ein riesiges Polizeiaufgebot begleitete die Demonstration, mehr als 16.000 Polizisten sind während des Castor-Transports insgesamt im Einsatz.

Kanzlerin Merkel kritisierte die geplanten Aktionen einiger Atomkraftgegner. Eine Gruppe hatte angekündigt, massenhaft Steine aus dem Gleisbett zu entfernen, um den Castor-Zug aufzuhalten. "Was so harmlos daherkommt, Entschottern, das ist keine friedliche Demonstration, sondern ein Straftatbestand", sagte die CDU-Vorsitzende in Bonn bei einem Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen des Aufrufs zu Straftaten.

Die kritisierte Anti-Atom-Gruppe "Castor Schottern" zeigte sich in einer Reaktion auf Merkels Äußerung umso trotziger. "Wir sind entschlossen", hieß es in einer Mitteilung. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit vielen Menschen die Castor-Schiene unterhöhlen wollen (...). Dabei werden wir niemanden gefährden."

Union und FDP reagierten verärgert auf die Proteste der Grünen im Wendland. Die früheren Regierungsparteien hätten jahrelang nicht an der Erkundung eines Endlagers für Abfälle aus Kernkraftwerken gearbeitet, beklagte Merkel. FDP-Chef Guido Westerwelle sagte, die Grünen dürften eigentlich nicht mitdemonstrieren. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin habe in seiner Zeit als Bundesumweltminister immer wieder betont, dass die Castor-Transporte wegen rechtlicher Verpflichtungen nicht zu vermeiden seien.

Die Opposition dringt auf eine deutschlandweite Suche nach einem Atomendlager und fordert einen Stopp der verlängerten Atomlaufzeiten. Die Grünen-Führung machte zudem die Bundesregierung für eine mögliche gewalttätige Eskalation bei den Protesten verantwortlich. "Die Regierung redet nicht mit der Bevölkerung, sondern will Konflikte mit Wasserwerfern lösen", sagte Parteichef Özdemir.

Der Castor-Zug mit elf Atommüll-Behältern war am Freitagnachmittag in Nordfrankreich losgefahren. An der offiziell geheim gehaltenen Transportroute gab es immer wieder Protestaktionen. Die Castor-Behälter könnten an diesem Sonntag in Dannenberg eintreffen. Dort werden sie für die letzte, 20 Kilometer lange Straßenetappe bis ins Zwischenlager Gorleben vorbereitet.