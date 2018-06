Mit einer Grundsatzrede hat CDU-Chefin Angela Merkel versucht, die Partei auf kommende Herausforderungen einzustimmen. In ihrer Rede zum Auftakt des zweitägigen CDU-Parteitags spannte die Bundeskanzlerin einen Bogen von Konrad Adenauer über Helmut Kohl hin zur Politik der Gegenwart und endete mit der Herausforderung der anstehenden Wahlkämpfe in den Bundesländern. Und sie sparte nicht mit Angriffen auf die Opposition.

Die Politik der schwarz-gelben Koalition könne sich sehen lassen, leitete sie ihren 75 Minuten langen Vortrag in der Messehalle in Karlsruhe ein und ergänzte: "In der Sache, aber nicht immer im Stil." Damit kritisierte sie den Umgang zwischen CDU, CSU und FDP . "Die Enttäuschung über den Anfang der christlich-liberalen Regierung wiegt umso schwerer, als wir doch elf Jahre gewartet, gekämpft, gehofft, darauf hingearbeitet haben."

Wahlen zur CDU-Spitze Wahl der CDU Spitze Angela Merkel stellt sich am Montag zur Wiederwahl als Parteivorsitzende. 2008 bekam sie 94,8 Prozent der Stimmen, 2006 waren es 93 Prozent. Es werden außerdem vier neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Bisher waren Roland Koch, Christian Wulff, Jürgen Rüttgers und Annette Schavan Merkels Stellvertreter. Bis auf Schavan sind alle aus der aktiven Parteipolitik ausgeschieden, daher galt es, drei Nachfolger zu finden. Kandidaten sind neben Bundesbildungsministerin Annette Schavan, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Auch für Partei-Generalsekretär Hermann Gröhe wird es spannend. Er wird erstmals von einem Bundesparteitag in seinem Amt bestätigt. Gröhe war im März von einem Kleinen Parteitag mit 96,7 Prozent gewählt worden. Schatzmeister und Präsidium Der bisherige Schatzmeister der CDU, Eckart von Klaeden, gibt sein Amt ab. Nachfolge-Kandidat ist der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linssen. Für das CDU-Präsidium stellt sich Finanzminister Wolfgang Schäuble (Ergebnis 2008: 85,4 Prozent) erneut zur Wahl, ebenso wie NRW-CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann (77,7 Prozent), Junge Union-Chef Philipp Mißfelder (66,5 Prozent) und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (65,8 Prozent). Neue Präsidiumskandidaten sind außerdem Eckart von Klaeden, der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich, die saarländische Sozialministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Kraft Amtes gehören dem Präsidium noch Unionsfraktionschef Volker Kauder und Bundestagspräsident Norbert Lammert an. Beratende Mitglieder sind die CDU-Ministerpräsidenten und Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler.

Angesichts steigender Steuereinnahmen warnte sie davor, zu früh mit dem Verteilen zu beginnen. Es gebe nicht mehr Geld . "Daran muss gelegentlich erinnert werden, wenn jetzt schon wieder viele Wünsche laut werden ." Die CDU-Mittelstandsvereinigung, die sich für Steuervereinfachung und -senkung ausgesprochen hatte, lud sie zum Dialog ein: "Lassen sie uns gemeinsam auf eine Prioritätenliste einigen". Zuerst stünden Haushaltskonsolidierung und Generationengerechtigkeit an. Auch müsse das Steuersystem einfacher werden, "da sind wir meilenweit davon entfernt". Ausdrücklich dankte sie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für seine Arbeit. " Das war kein einfaches Jahr ."

Sie ging auch auf das Handeln Deutschlands in der Wirtschaftskrise ein. Diese Krise gefährde bis heute den Euro als Gemeinschaftswährung. "Wir haben in den Abgrund geschaut", erinnerte sie an die Finanzmarktkrise. Es habe sich gezeigt, dass nicht derjenige am klügsten agiere, der am schnellsten sei. Letztlich habe die Regierung mit den Konjunkturpaketen, der Beteiligung am Euro-Rettungsschirm und an der Hilfe für Griechenland richtig gehandelt. "Kleinmut ist kein guter Ratgeber, wenn es um etwas Großes geht."

Im wirtschaftspolitischen Teil ihrer Rede erwähnte Merkel indirekt die umstrittene Kernkraft. Deutschland müsste Industrieland bleiben, ein Land, "das Ökologie und Ökonomie zusammenbringt", sagte sie. Neben den erneuerbaren Energien brauche Deutschland Brückentechnologien. "Wir reden nicht nur, wir handeln." Die Grünen dagegen zerstörten die Akzeptanz für erneuerbare Energie, weil sie sich keine Gedanken um das Leitungsnetz und damit um die Strompreise machten. Sie warb auch für den umstrittenen Neubau des Stuttgarter Bahnhofes , "weil es in unserem Interesse ist", und weil er Verkehrswege leistungsstärker mache. "Juchtenkäfer und Kammmolche dürfen nicht herhalten, solche Projekte zu verhindern", sagte sie mit Blick auf die Naturschützer.

Ausdrücklich verwahrte sie sich gegen Kritik aus dem Ausland am Exportüberschuss Deutschlands , die insbesondere aus den USA gekommen war. "Wir lassen uns nicht dafür prügeln, dass wir gute Produkte Made in Germany in die Welt exportieren."

Die CDU-Chefin sprach sich ausdrücklich für ein gegliedertes Schulsystem aus und lehnte eine Einheitsschule strikt ab. "Vielfalt statt Einfalt" sichere die Interessen der Kinder. Sie rief dazu auf, Bildungspolitik zum Schwerpunkt des Bundesparteitags 2011 in Leipzig zu machen. Sie verteidigte Bundesinnenminister Thomas de Maizière und sein Vorgehen gegen Terrorbedrohung. Sie sprach sich für Vorratsdatenspeicherung und eine Visa-Warndatei aus. Da müsse auch die FDP mitmachen.

Merkel muss ihre Partei aus einem Stimmungstief holen . Die CDU ist ohne CSU bei Wahlen seit zwölf Jahren nicht mehr über 35 Prozent hinaus gekommen. Besorgt schauen viele auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Um im Südwesten weiterregieren zu können, dürften 40 Prozent erforderlich sein, da der bisherige Koalitionspartner FDP in Umfragen kaum noch wahrnehmbar ist. "Baden-Württemberg ist es unter der CDU immer gut gegangen", sagte sie, gerichtet an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus . "Werft die Prognose in den Papierkorb", ermunterte sie ihre Anhänger, im Wahlkampf alles zu geben.