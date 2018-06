Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut Position für ihren in der Kritik stehenden Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) bezogen. Auf die Frage, wie viel Rückendeckung der Minister in der Partei noch habe, sagte die CDU-Vorsitzende: "Das werden Sie morgen sehen: große. Da bin ich ganz sicher." Schäuble will an diesem Montag bei den Vorstandswahlen der CDU erneut für einen Posten im Präsidium der CDU kandidieren. Vor zwei Jahren hatte er 85,37 Prozent erhalten.

Nach einem Telefonat mit FDP-Chef und Vizekanzler Guido Westerwelle betonte Merkel im koalitionsintern schwelenden Steuerstreit: "Wir haben genau die gleiche Reihenfolge. Wir sagen: Haushaltskonsolidierung, Steuervereinfachung. Und das ist das, was wir im Augenblick leisten können." Ein einfaches und gerechtes Steuersystem bleibe natürlich "immer auf der Tagesordnung für uns. Aber jetzt heißt die Aufgabe erst einmal Haushalt und Steuervereinfachung". Merkel betonte: "Da ist sich die Koalition vollkommen einig, das ist unsere Hauptaufgabe."

Wahlen zur CDU-Spitze Wahl der CDU Spitze Angela Merkel stellt sich am Montag zur Wiederwahl als Parteivorsitzende. 2008 bekam sie 94,8 Prozent der Stimmen, 2006 waren es 93 Prozent. Es werden außerdem vier neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Bisher waren Roland Koch, Christian Wulff, Jürgen Rüttgers und Annette Schavan Merkels Stellvertreter. Bis auf Schavan sind alle aus der aktiven Parteipolitik ausgeschieden, daher galt es, drei Nachfolger zu finden. Kandidaten sind neben Bundesbildungsministerin Annette Schavan, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Auch für Partei-Generalsekretär Hermann Gröhe wird es spannend. Er wird erstmals von einem Bundesparteitag in seinem Amt bestätigt. Gröhe war im März von einem Kleinen Parteitag mit 96,7 Prozent gewählt worden. Schatzmeister und Präsidium Der bisherige Schatzmeister der CDU, Eckart von Klaeden, gibt sein Amt ab. Nachfolge-Kandidat ist der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linssen. Für das CDU-Präsidium stellt sich Finanzminister Wolfgang Schäuble (Ergebnis 2008: 85,4 Prozent) erneut zur Wahl, ebenso wie NRW-CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann (77,7 Prozent), Junge Union-Chef Philipp Mißfelder (66,5 Prozent) und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (65,8 Prozent). Neue Präsidiumskandidaten sind außerdem Eckart von Klaeden, der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich, die saarländische Sozialministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Kraft Amtes gehören dem Präsidium noch Unionsfraktionschef Volker Kauder und Bundestagspräsident Norbert Lammert an. Beratende Mitglieder sind die CDU-Ministerpräsidenten und Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler.

Schäuble steht unter anderem wegen seiner Steuerpolitik und dem r üden Umgang mit seinem Sprecher auch parteiintern in der Kritik . Zudem gibt es Diskussionen, ob der seit 20 Jahren querschnittsgelähmte Minister seinem Amt weiterhin gewachsen ist. In den vergangenen Monaten hatte er sich mehrfach wegen einer schlecht verheilenden Wunde ins Krankenhaus begeben müssen.

Mit Blick auf die Kritik aus den Reihen der Konservativen in der Partei sagte Merkel, alle drei starke Wurzeln der CDU – die christlich-soziale, die liberale und die konservative – seien der Parteispitze wichtig. "Und vor allem ist uns das "C" in unserem Namen wichtig." Das werde sie bei ihrer Rede am Montag deutlich machen.

Zu den von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen befeuerten Überlegungen zu einer Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten äußerte sich Merkel zurückhaltend. Diese Möglichkeit sei im Statut der CDU für alle Parteiebenen festgeschrieben. "Ansonsten glaube ich, dass wir im Augenblick andere Probleme haben, zum Beispiel die Frage, wie wir die Wahl in Baden-Württemberg gewinnen." Über eine Urwahl werde "je nach Lage entschieden".

Auf dem Parteikonvent werde die CDU die Weichen für die Arbeit der nächsten Zeit und das Wahljahr 2011 stellen, sagte Merkel. Nach den Regionalkonferenzen der CDU "sind wir kampfesmutig und auch entschlossen", das Signal zu senden, dass die CDU die richtigen Entscheidungen treffe.

Die vergangenen zehn Jahre als CDU-Vorsitzende seien eine "wunderbare und spannende Zeit" gewesen, sagte Merkel. Sie freue sich, dass sie erneut antreten könne. Merkels Wiederwahl an diesem Montag gilt als sicher, offen ist allerdings, ob sie einen Dämpfer erhält. Vor zwei Jahren hatte Merkel knapp 95 Prozent erhalten.