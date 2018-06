Die Umfragen der vergangenen Monate sind der Bundeskanzlerin nicht verborgen geblieben: Angela Merkels größte Gegner in der Opposition sind nicht die Sozialdemokraten, sondern die Grünen, die immer mehr Wähler im bürgerlichen Milieu von sich überzeugen können. Kein Wunder also, dass sich die CDU-Vorsitzende bei der Generaldebatte im Bundestag vor allem an der Öko-Partei abarbeitete. Minutenlang bedachte sie sie mit Spott und Kritik – für die SPD und die Linken hatte sie dagegen nur einen einzigen Satz der Maßregelung übrig.

So hielt sie den Sozialdemokraten vor, sich in einem "in einem affenartigen Tempo" von ihren früheren Entscheidungen zu den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 und zur Rente mit 67 zu verabschieden. Die Linke, so Merkel, gebe das Geld immer da aus, wo sie es gar nicht habe.

Den Grünen warf sie vor allem permanente Blockadepolitik vor. "Die Grünen sind fest verbandelt mit dem Wort 'Dagegen'", sagte sie. "Angeblich sind sie für den Zugverkehr. Doch wo ein neuer Bahnhof gebaut wird, sind sie dagegen." Unter Anspielung auf auf den jüngsten Parteitagsbeschluss der Grünen gegen Olympische Winterspiele in München fügte sie hinzu: "Und Sie sind natürlich für den Sport. Wer wollte das nicht? Wahrscheinlich auch für Sport ins Grundgesetz. Aber wenn's um Olympische Spiele in Deutschland geht, dann sind Sie natürlich dagegen." Viele Lacher erhielt die Kanzlerin für ihre abschließende Spitze: "Wenn das so weitergeht, werden die Grünen für Weihnachten sein, aber gegen die vorgeschaltete Adventszeit."

Die Replik der Grünen folgte prompt. "Frau Merkel, wir nehmen den Fehdehandschuh gerne auf", sagte Fraktionschefin Renate Künast und warf der Regierung "gnadenlose Klientelpolitik" vor. Von der schwarz-gelben Politik profitierten nicht die Bürger, sondern vor allem die Hotel- und Pharmaindustrie sowie die Atomlobby. "Ihre Entscheidungen sind nicht der Zukunft, sondern der Vergangenheit verpflichtet." Als "sozialen und ökologischen Offenbarungseid" haben die Grünen den schwarz-gelben Haushaltsentwurf kritisiert. Darin zeige sich, dass die Koalition jedes "Gespür für Anstand" verloren habe.

Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier die bisherige Arbeit von Union und FDP als ein "Regierungschaos ohne Ende" bezeichnet. Innerhalb eines Jahres hätten sie das Vertrauen der Wähler "restlos verschleudert". Auch Steinmeier warf der Koalition vor, die eigene Klientel betreut zu haben, ohne sich um das Allgemeinwohl zu kümmern. "Die Bundesbürger haben von politischer Führung geträumt", sagte der frühere Kanzlerkandidat der SPD. "Und was haben sie bekommen: Ein Alptraum, so viel Durcheinander und so viel Unernst war noch nie."

Auch der Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche habe trotz großer Ankündigungen im Vorfeld nichts gebracht: "Aus dem Herbst der Entscheidungen ist wieder mal eine Woche der Vertagungen geworden", sagte Steinmeier und kritisierte, dass trotz des von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) propagierten "Aufschwungs XXL" der Haushalt die zweithöchste Nettoneuverschuldung in der Geschichte der Republik aufweise.

Die Generaldebatte ist traditionell der Höhepunkt der viertägigen Haushaltswoche. Bei diesem Schlagabtausch rechnet die Opposition mit der Regierungspolitik ab.