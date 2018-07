Die CDU in Nordrhein-Westfalen steht vor einem Neubeginn. Nach dem Willen der Basis soll Bundesumweltminister Norbert Röttgen den Vorsitz des größten Landesverbandes der Partei übernehmen und die rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) herausfordern. In einer am Sonntag beendeten Mitgliederbefragung erhielt Röttgen 54,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf den einzigen Gegenkandidaten, den früheren Landesintegrationsminister Armin Laschet, entfielen 45,2 Prozent. Das teilte der scheidende CDU-Chef in NRW, Jürgen Rüttgers, mit.

Röttgen soll nun am kommenden Samstag auf einem Landesparteitag in Bonn offiziell zum Landesvorsitzenden gewählt werden. Dies gilt als Formsache. Rüttgers teilte mit, dass Laschet nach der Niederlage nicht mehr auf dem Parteitag antreten werde.

Der Erfolg des Umweltministers ist auch ein Sieg über das Establishment des mit etwa 160.000 Mitgliedern größten CDU-Landesverbands. Sein Gegenkandidat Laschet wurde vom Chef der Landtagsfraktion, Karl-Josef Laumann, Landesgeneralsekretär Andreas Krautscheid und der großen Mehrheit der Kreisvorsitzenden unterstützt. Während Laumann als gewählter Vorsitzender der CDU-Abgeordneten im Amt bleiben kann, wird sich Röttgen voraussichtlich nach einem neuen Generalsekretär umschauen.

Auch in der Bundespartei dürfte der wegen seiner skeptischen Position im Atomstreit nicht unumstrittene Umweltminister mehr Einfluss erhalten. Nach seiner Wahl zum Landeschef wird er über eine deutlich breitere Machtbasis verfügen und kann damit sein Gewicht in der CDU deutlich stärken. Unter anderem hat er gute Aussichten, auf dem CDU-Bundesparteitag in zwei Wochen nun zu einem der Stellvertreter der Parteichefin Angela Merkel gewählt zu werden, die lange als Förderin Röttgens galt. Die NRW-CDU erhebe als größter Landesverband den Anspruch auf einen der Parteivize-Posten, sagte der Umweltminister.

Der Konkurrenzkampf mit Laschet und die Abstimmung hinterließe keine Wunde, betonte Röttgen. Die CDU in NRW werde nun geschlossen arbeiten. Dies sei "eine Bedingung des Erfolgs" für die Partei. Der 45-Jährige ließ zunächst offen, welche Schritte er als neuer Landeschef einleiten wolle. Zunächst müsse er vom Landesparteitag am kommenden Wochenende gewählt werden. Als Landesvorsitzender werde er in NRW "politisch präsent" sein, kündigt er an. Außerdem will Röttgen die CDU als Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl führen. Er hatte sich zudem bereit erklärt, auch als Oppositionsführer nach Düsseldorf zu kommen, falls die CDU die Wahl verliert.

Laschet rief seine Anhänger auf, nun "mit aller Kraft Norbert Röttgen zu unterstützen, damit er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wird". Für den ehemaligen Landesminister war es bereits die zweite schwere Niederlage nach der Abwahl von Rüttgers' schwarz-gelbem Landeskabinett im Frühjahr: Kurz nach der Landtagswahl musste er sich in einer Kampfkandidatur um den CDU-Fraktionsvorsitz im NRW-Landtag seinem früheren Kabinettskollegen Karl-Josef Laumann geschlagen geben. Später wurde Laschet zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt.

Die Wahl zwischen Röttgen und Laschet galt nicht als Richtungsentscheidung. Beide sind Vertreter der liberalen Großstadt-CDU und wollen ihre Partei zu den Grünen hin öffnen. Die NRW-Grünen gratulierten Röttgen zum Sieg bei der Mitgliederbefragung. "Wir sind gespannt, ob er einen Kurs der Erneuerung der CDU in NRW einschlägt und die Partei aus der gescheiterten Rüttgers-Ära heraus führen kann", sagten die Landesvorsitzenden Monika Düker und Sven Lehmann. SPD-Generalsekretär Michael Groschek sagte, mit dem Votum für Röttgen habe sich die CDU-Basis "vor allem gegen das System Rüttgers entschieden".

Rüttgers hatte nach der Niederlage bei der Landtagswahl im Mai angekündigt, nicht mehr für politische Ämter kandidieren zu wollen . In Düsseldorf regiert nun eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Hannelore Kraft (SPD).