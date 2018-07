Nicht einmal ein Jahr ist es her, da wurde jeden Tag über die SPD geredet und geschrieben. Damals ging es der Partei schlecht, die Bundestagswahl hatten die Sozialdemokraten krachend verloren. Vor dem 27. September war offen gewettet worden, ob sie es über die Marke von 20 Prozent schaffen würden. Endlose Querelen um den glücklosen Vorsitzenden Kurt Beck und die Richtungslosigkeit der Partei hatten die Monate davor bestimmt.

Und heute? Aus der Ferne betrachtet geht es der Partei besser. Die Umfragewerte haben sich halbwegs stabilisiert, Parteichef Gabriel sitzt fest im Sattel. Doch ausgestanden ist die Krise der SPD deswegen noch lange nicht, und das lässt sich an einer Zahl ablesen: Genau ein einziges Mal erwähnte die Bundeskanzlerin die Sozialdemokraten in ihrer Haushaltsrede (die traditionell als Generalabrechnung von Opposition und Regierung gilt) am Mittwoch.

Zwei dürre Sätze über die nach Sitzverteilung größte Oppositionspartei, mehr nicht. Auf die schwache Rede von Frank-Walter Steinmeier antwortete Merkel erst gar nicht. Fast liebevoll hingegen nahm Angela Merkel die Grünen ins Gebet: Stuttgart 21, Pumpspeicherwerke, neuerdings sogar Olympische Winterspiele – immer seien die Grünen dagegen. "Wenn das so weitergeht, werden die Grünen für Weihnachten sein, aber gegen die vorgeschaltete Adventszeit."

Scharmützel mit der Regierung sind Tagesgeschäft und Existenzberechtigung jeder Oppositionspartei. Darum ist es wenig schmeichelhaft für die Sozialdemokraten, dass Union und Liberale nun die Grünen zu ihrem Hauptgegner auserkoren haben. Wenig schmeichelhaft auch deshalb, weil der Aufstieg der Ökopartei nicht nur mit deren populären Kontrapositionen zur Atomkraft und dem Bahnprojekt in Stuttgart zu tun hat. Sondern vor allem mit der Sprachlosigkeit der Sozialdemokraten nach elf Jahren Regierungsbeteiligung.

Es gibt kaum ein Thema der schwarz-gelben Regierung, das die SPD nicht zuvor selbst beackert hätte: Hartz IV, Gesundheit, Rente mit 67, Afghanistan. Harte Oppositionsarbeit ist in diesen Politikfeldern für die Sozialdemokraten kaum möglich, ohne dem eigenen Regierungshandeln zu widersprechen. Das Dilemma zeigt sich exemplarisch am Schlingerkurs der Partei zur Hartz-IV-Reform. Ihre Zustimmung im Bundesrat wollen SPD-Politiker an eine Bedingung knüpfen: Die Regierung soll ihnen mit der Einführung flächendeckender Mindestlöhne entgegenkommen. Dass beide Themen nur bedingt zusammenhängen und sich kaum in einem gemeinsamen Gesetz behandeln lassen, scheint die Sozialdemokraten nicht anzufechten.

Wenn man in diesen Tagen mit Vertretern der Partei spricht, fällt auf, dass die SPD immer noch dabei ist, das verheerende Wahlergebnis von 2009 zu verarbeiten und die programmatischen Konsequenzen zu ziehen. "Wir haben noch immer ein Verliererimage", sagt ein Vertreter aus dem Willy-Brandt-Haus. "Aber die Stabilisierung ist in den vergangenen Monaten gelungen."

Auch die Grünen sieht niemand als Bedrohung. "Natürlich macht es der Kanzlerin jetzt mehr Spaß, die SPD links liegen zu lassen und die Grünen demonstrativ anzugreifen", sagt zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Bartels. Der ehemalige Wahlkampfstratege und heutige Wirtschaftsminister Thüringens Matthias Machnig sagte ZEIT ONLINE: "Die Grünen haben ein Zwischenhoch, das ist bald wieder vorbei. Wer thematisch breiter wird, wird auch profilloser." Das Kalkül: Sollten die Grünen in Baden-Württemberg oder Berlin wirklich eine Landesregierung stellen, werden die Umfragewerte zwangsläufig auch wieder sinken. Dann wäre die Zeit der SPD wieder gekommen. Machnig: "Die nächsten Bundestagswahlen finden nicht 2011 statt, sondern erst 2013."