Keine Überraschungen in Freiburg: Die Grünen behalten in den kommenden zwei Jahren ihre Doppelspitze mit Claudia Roth und Cem Özdemir. Die Grünen bestätigten ihre Parteichefs mit ordentlichen Ergebnissen im Amt. Dabei erzielte Özdemir auf dem Grünen-Parteitag in Freiburg ein deutlich besseres Ergebnis als Roth. Die 55-Jährige erhielt mit 79,3 Prozent ein etwas schwächeres Resultat als 2008. Damals kam sie auf 82,7 Prozent. Der 44-Jährige Özdemir erhielt 88,5 Prozent – deutlich mehr als 2008, als auf den ersten türkischstämmigen Vorsitzenden einer deutschen Partei 79,2 Prozent entfielen.



Roth vertritt den linken Flügel ihrer Partei und ist mit einer Unterbrechung seit 2001 Grünen-Vorsitzende. Özdemir hatte sich nach dem Rückzug von Reinhard Bütikofer von der Parteispitze 2008 erst nach längerem Zögern zu einer Kandidatur entschlossen. Özdemir gilt als Vertreter des realpolitischen Flügels der Grünen.



In ihrer Bewerbungsrede hatte Roth die Angriffe gegen Union und FDP verschärft. Sie äußerte sich überzeugt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Jahr 2013 abgewählt werden wird. "Ich rede von der Schande unseres Landes - und die heißt Schwarz-Gelb." Im Superwahljahr 2011 wolle die Partei reihenweise dazugewinnen. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir den Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Merkel erleben." Özdemir versprach verstärkte Anstrengungen für Aufstiegschancen auch ärmerer Kinder: "Wir halten fest an dem Traum, dass unsere Kinder länger gemeinsam lernen."

Cem Özdemir wurde 2008 als erster Parteichef türkischer Herkunft in Deutschland an die Spitze der Grünen gewählt – an die Seite der langjährigen Grünen-Chefin Claudia Roth. Die 55-Jährige polarisiert wie kaum eine andere Politikerin in Deutschland. Emotional und mit Hingabe tritt sie für Menschenrechte und gegen Rassismus ein. Mit ihrer Mischung aus kämpferischen Schlagworten und oft farbenfrohem Outfit zieht sie aber häufig auch Spott auf sich. Roth fühlt sich wie wenige Grüne in Unterhaltungsshows ebenso wohl wie in Debatten über Atompolitik.



Roths Eltern galten als linksliberale FDP-Anhänger im tiefschwarzen Bayern als "linksradikal", erinnert sie sich. "Vor allem um '68 herum gab es bei uns immer viele Diskussionen." Auch sie selbst stand zeitweise der FDP-Jugendorganisation nahe.



Roth wurde zuerst Theaterdramaturgin, dann Managerin der linken Rock-Band "Ton, Steine, Scherben". 1985 kam sie als Pressesprecherin zur Grünen-Bundestagsfraktion. Vier Jahre später wurde sie ins Europa-Parlament gewählt und blieb zwei Legislaturperioden. 1998 wechselte sie in den Bundestag und wurde 2001 an die Parteispitze gewählt. Den Vorsitz verlor sie allerdings wegen der damals geltenden Unvereinbarkeit von Amt und Mandat Ende 2002. Zwei Jahre später rückte sie dann doch wieder an die Spitze.