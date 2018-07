Die Jobcenter sollen 2011 dafür sorgen, dass im Vergleich zum Vorjahr sieben Prozent mehr der Hartz-IV-Empfänger erwerbstätig werden oder eine Ausbildung aufnehmen. Darauf haben sich die Nürnberger Bundesanstalt und das von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) geführte Arbeitsministerium verständigt, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Damit stünden die Eckpunkte der geplanten Zielvereinbarung für das kommende Jahr fest, die das Arbeitsministerium jedes Jahr mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) abschließt.

Durch die geringere Zahl der Langzeitarbeitslosen sollen insgesamt 900 Millionen Euro eingespart werden. Im auslaufenden Jahr wurden nach Angaben der Agentur etwa 950.000 Hilfsbedürftige, die Arbeitslosengeld II bezogen, mit einem Job versorgt. "Wir wollen 2011 noch erfolgreicher werden", sagte eine BA-Sprecherin.

Auch für Erwerbslose, die kurzzeitig auf Jobsuche sind und Arbeitslosengeld I aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, sehen die internen Ziele höhere Integrationsquoten vor. So sollen im nächsten Jahr 16 Prozent der Arbeitnehmer, die eine Kündigung erhalten haben und sich deshalb bei einer Arbeitsagentur melden, sofort wieder in einen Job vermittelt werden. Im Jahr 2010 lag diese Quote bei 12 Prozent.



Grund für die optimistischeren Vorgaben sind dem Bericht nach die besseren Konjunkturprognosen und die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erwartet 2011 durchschnittlich 2,96 Millionen Jobsuchende. Insgesamt soll die Arbeitslosigkeit damit um 280.000 Personen zurückgehen. Davon werden nach Einschätzung des Instituts vor allem Kurzzeitarbeitslose profitieren. Ihre Zahl könnte sich um 170.000 oder knapp 16 Prozent verringern. Bei den Langzeitarbeitslosen, die Hartz-IV-Leistungen erhalten, dürfte der Rückgang mit einem Minus von 110.000 etwas geringer ausfallen.