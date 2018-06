Wenn es Weihnachten wird und der Terminkalender leerer, ist Zeit inne zu halten. Und vielleicht tut das ja auch Angela Merkel. Sitzt am Schreibtisch im Kanzleramt, ein Tässchen Glühwein dabei, und denkt zurück an das ausklingende Jahr in der erklärten Traumkoalition mit der FDP. Wie es damals im Januar hätte laufen können, als man doch immerhin gerade das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hinbekommen hatte. Nur eine Landtagswahl würde es in diesem Jahr 2010 geben, ein einfaches Programm, verglichen mit dem Superwahljahr 2009. So richtig easy hätte das Kanzlerinnendasein werden können. Stattdessen aber:

Streiten statt Regieren

Das Jahr war keine drei Tage alt – und CSU-Chef Horst Seehofer hatte bereits eine Botschaft zu verkünden: Die vom liberalen Koalitionspartner geforderten Steuersenkungen könne es so schnell nicht geben . Erst einmal müsse die Steuerschätzung im Mai abgewartet werden. Außerdem diagnostizierte der Bayer noch Führungsschwäche bei der Kanzlerin. Ein böses Omen, dieser Jahresauftakt.

Denn gleichzeitig hatte die Kanzlerin viele Vorhaben wegen der Landtagswah l in Nordrhein-Westfalen auf Eis gelegt. Bloß der Opposition keine Angriffsfläche bieten, damit hatte man ja immerhin die Bundestagswahl gewonnen.

Doch diesmal klappte es nicht. Mangels anderer Arbeit gaben sich die Koalitionäre nun ausschließlich dem Streit hin. Mit besonderem Eifer erledigten dies die Koalitionspartner FDP und CSU.

Bis FDP-Gesundheitsstaatssekretär Daniel Bahr der Geduldsfaden riss: Er beschimpfte die CSU öffentlichkeitswirksam als destruktive "Wildsau" . Die antwortete mit: "gesundheitspolitische Gurkentruppe". So etwas hatte es in der deutschen Innenpolitik seit Jahren nicht gegeben. Angela Merkel sah zu.

Westerwelle sah nicht zu. Westerwelle sprach. Von der "spätrömischen Dekadenz" unter Langzeitarbeitslosen und davon, dass man sie doch zum Schnee-Schippen einsetzen könnte. Das passte zwar thematisch ganz gut, denn Berlin war gerade unter einer Eisschicht eingefroren. Doch zu Merkels Leidwesen hatte man nun doch eine Debatte am Hals. Und dann auch noch ausgerechnet eine über vermeintlich faule und undankbare Hartz-IV-Empfänger.

Die Zäsuren

Dann war er da, der große Tag im Mai: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Sie ging verloren, und mit ihr auch gleich die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat. Drei Monate Stillstand – für nichts. Beziehungsweise dafür, dass am Ende eine rot-grüne Minderheitskoalition an Rhein und Ruhr regierte. Aber warum sollte man deshalb das Zanken aufgeben? Oder anders gefragt: Was hätte man während der Haushaltsberatungen im Frühsommer sonst machen sollen?

Und dann kam plötzlich noch eine Wahl. Ein neues Staatsoberhaupt musste her! Der brave CDU-Parteisoldat Christian Wulff erschien zwar blass gegenüber dem Oppositionskandidaten und intellektuellen Hoffnungsträger Joachim Gauck . Aber es war nicht unbedingt seine Schuld, dass er drei Wahlgänge brauchte, um es in sein neues Amt zu schaffen.

Vielmehr hatte offensichtlich der ein oder andere Koalitionär eine Rechnung mit der Kanzlerin offen – so brauchte es neun Stunden und und einen kämpferischen Geschlossenheitsappell von Noch-Parteivize Roland Koch hinter verschlossenen Türen, um Wulff endlich ins Amt zu heben.