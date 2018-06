Nur wenige Wochen nach den Protesten von Gorleben ist wieder ein Castortransport in Deutschland unterwegs. Die Polizei hält die genaue Fahrtroute geheim. Der Behälter mit 2500 Brennstäben soll am Donnerstag im Zwischenlager Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ankommen. Am Mittwochnachmittag überquerte der Transport die deutsch-französische Grenze.

Der Transport war am Dienstagabend am Güterbahnhof in Aix-en-Provence gestartet. Hunderte Sicherheitskräfte hatten den Bahnhof gesichert. Die Brennstäbe lagerten zuvor in der südfranzösischen Kernforschungsanlage Cadarache. Sie stammen ursprünglich aus einem 1991 in Karlsruhe stillgelegten Forschungsreaktor und von dem 1979 außer Betrieb gestellten, atomgetriebenen Forschungsschiff "Otto Hahn".

Die Sicherheitsbehörden erwarten neue Proteste, daher wird der Castor von einem Großaufgebot an Polizisten gesichert. Aus den Bundesländern seien rund 3000 Beamte im Einsatz, davon 1200 aus Mecklenburg-Vorpommern, wie Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) mitteilte. Hinzu kämen etwa 1800 Polizisten aus acht weiteren Bundesländern. Auch die Bundespolizei begleitet den Transport "in vierstelliger Zahl", sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Joachim Franklin. Beim Castortransport nach Gorleben Anfang November sollen rund 20.000 Polizeibeamte im Einsatz gewesen sein. Die Kosten des Castortransports werden alleine für Mecklenburg-Vorpommern auf 1,6 Millionen Euro geschätzt.

Die Landesbehörden haben bisher elf Mahnwachen entlang der Strecke nach Lubmin genehmigt. Insgesamt soll es 70 Veranstaltungen geben. "Das Gros im Raum Greifswald", sagte Caffier. Er appellierte an die Castorgegner, besonnen zu bleiben. Die Proteste seien mit der Größenordnung der Demonstrationen gegen Gorleben aber nicht vergleichbar, sagte der Minister.

Nach Angaben der Bundespolizei haben Unbekannte in der Region um Greifswald bereits an neun Stellen probiert, heimlich Schotter aus dem Gleisbett abzutragen. "Schwellen wurden nicht freigelegt. Wir werten das ganze als Test, angesichts der Frostlage zu ergründen, ob die Steine angefroren sind", erklärte Franklin. Auch Brandenburg rechnet mit Protesten im Land. Wann und wo genau der Castortransport durch die Mark rollt, wollte ein Ministeriumssprecher nicht sagen. Castorgegner nehmen an, dass die Behälter durch die Prignitz geleitet werden.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte, dass der Transport zum Zwischenlagerstandort Philippsburg in Baden-Württemberg umgeleitet wird. Die Lagerung von Atommüll müsse "nach dem Verursacherprinzip" erfolgen, teilte Greenpeace mit. Deshalb müsse der Castor nach Baden-Württemberg gebracht werden, wo der Atommüll produziert worden sei. "Der Karlsruher Atommüll ist in Lubmin völlig fehl am Platz", sagte Sprecherin Anike Peters.