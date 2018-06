Eine Finanzreform in der Pflegeversicherung ist trotz der wieder günstigen Konjunkturlage offenbar schneller nötig als bisher angenommen. Nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau geht das Bundesgesundheitsministerium in einer neuen Prognose davon aus, dass ohne eine Reform der Pflegebeitrag bereits 2014 von jetzt 1,95 auf dann 2,1 Prozent des Einkommens steigen müsste.

Nach der bisher letzten Pflegereform 2008 hatte die damals regierende Große Koalition noch vorausgesagt, dass die Finanzreserve der Pflegekassen frühestens 2015 aufgebraucht sein werde.

Das werde nun aber schon für Anfang 2014 erwartet. Das Ministerium rechnet der FR zufolge in der neuen Prognose damit, dass ab 2011 dauerhaft Defizite erwirtschaftet werden, durch die die Rücklage der Pflegekassen aufgezehrt werde. Nur für dieses Jahr werde noch ein Überschuss prognostiziert, der aber "wesentlich geringer" sein werde als noch 2009.

Damals betrug das Plus eine Milliarde Euro. Für das Jahr 2020 erwartet das Gesundheitsministerium in der Modellrechnung ohne Reform einen Beitrag von 2,3 Prozent und ab 2030 von 2,5 Prozent. Für 2050 ist den Angaben zufolge ein Satz von 2,8 Prozent prognostiziert. Auch nach dem am Mittwoch veröffentlichten Pflegereport 2010 der Kasse Barmer GEK würde bereits 2014 eine Erhöhung fällig.

Das Ministerium bestätigte im Prinzip zwar die Berechnung, dementierte aber, dass sich die finanzielle Lage der Pflegeversicherung verschlechtert habe. "Entgegen bisheriger Einschätzung werden die Rücklagen der Pflegeversicherung daher länger reichen", sagte ein Sprecher. Grund seien höhere Einnahmen durch die steigende Beschäftigtenzahl.



Ein Sprecher des Spitzenverbands der Krankenkassen sagte: "Wir müssen davon ausgehen, dass der steigende Pflegebedarf auch zu steigenden Kosten führt." Wie hoch die Kosten werden, hänge davon ab, was die Pflegeversicherung künftig bezahle.

Die FR berichtet weiterhin, Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) habe Verbände und Kassen für den 16. Dezember eingeladen, um Modelle für die geplante kapitalgedeckte Zusatzversicherung zu diskutieren. Dies wies das Ministerium zurück.