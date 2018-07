Bereits seit Tagen ist der Vermittlungsausschuss einberufen. Denn es war absehbar, dass die Hartz-IV-Reform heute im Bundesrat an den Stimmen der Opposition scheitert. So ist es dann auch passiert . Bereits heute Nachmittag soll das Gremium aus Länder- und Bundestagsvertretern daher zum ersten Mal zusammentreten. Es muss einen Kompromiss für die Berechnung der Regelsätze und das Bildungspaket für Kinder finden.

Schließlich ist die Zeit knapp: Bis zum 1. Januar soll nach dem Willen des Bundesverfassungsgerichtes eigentlich eine Lösung für die bisher rechtswidrigen Regelsätze gefunden werden.

Auch deshalb ist der Druck auf den 32 Mitglieder zählenden Vermittlungsausschuss groß. Fast sicher ist dabei schon jetzt: Der Kompromiss wird vor allem auf einer großzügigeren Ausgestaltung des Bildungspakets, also den Gutscheinen für Freizeitaktivitäten, Lernmitteln und Nachhilfe, beruhen. An der Höhe der Regelsätze, das glauben viele sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, wird hingegen wohl kaum etwas geändert werden.

CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich stellte daher am Donnerstag auch noch mal klar: "In dem Bereich wird es sicher mit uns keine Änderungen geben können." Aus der SPD hört man, letztlich liege für die Partei die "größere Priorität beim Bildungspaket, als bei den Regelsätzen".

Die SPD möchte die Leistungen aus dem Bildungspaket auch auf Kinder von Wohngeldempfängern ausweiten. Damit sollen Geringverdiener stärker entlastet werden. Aus Koalitionskreisen hört man, dass dies durchaus ein Punkt sei, bei dem man sich einigen könnte.

Genau wie bei einer möglichen Aufstockung der Bundeszuschüsse für warme Mittagessen an Ganztagsschulen oder andere Bildungsleistungen. Auch könnten die von der SPD geforderten Gelder für Schulsozialarbeiter ebenfalls ein Bonbon sein, mit dem sich die schwarz-gelbe Bundesregierung letztlich die Zustimmung zu der schwierigen Reform erkaufen kann. Man habe ja nichts gegen mehr Mittel für benachteiligte Kinder, es müsse eben nur der Finanzminister mitmachen, heißt es in Regierungskreisen scherzhaft hinter vorgehaltener Hand.

Schwieriger wird es da schon bei den Regelsätzen für erwachsene Langzeitarbeitslose . Die Opposition wirft der Regierung vor, diese aus der Verbraucherstichprobe willkürlich errechnet zu haben. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) widerspricht: Sauber, transparent, sachgerecht habe man gerechnet. Und empirisch begründet, wenn man Ausnahmen getroffen habe.