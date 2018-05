Hitzig war die Debatte im Bundestag , Arbeitsministerin Ursula von der Leyen lieferte sich gleich zweimal einen verbalen Schlagabtausch mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, der überraschend als letzter Redner der größten deutschen Oppositionspartei ans Rednerpult trat. Ob ihr Engagement, mit dem die CDU-Ressortchefin die Hartz-IV-Reform ausarbeitete, sich tatsächlich gelohnt hat, ist indes noch völlig offen. Denn damit diese pünktlich zum 1. Januar 2011 in Kraft tritt, benötigt Schwarz-Gelb im Bundesrat Stimmen aus der SPD oder der Grünen. Beide Parteien machen ihre Zustimmung von grundlegenden Korrekturen abhängig.

Ob die Regierung und dabei vor allem die CDU dazu aber überhaupt bereit ist, ist offenbar sogar innerhalb der Partei umstritten. So hat zwar von der Leyen die Kritik Gabriels vor allem an ihrem Bildungspaket zurückgewiesen: "Wenn er dieses Gift verspritzt, dann hat er eine andere Intention, als sachlich zu sein", sagte sie in einem Videointerview der Madsack-Gruppe. Doch grundsätzlich zeigte sie sich durchaus zu Verhandlungen mit den Sozialdemokraten und den Grünen bereit.

"Für vernünftige Dinge, die gerade bei dem Bildungspaket auch die richtigen Akzente setzen, bin ich offen", stellte die Sozialministerin vereinzelte Änderungen an der Reform in Aussicht. "Ich bin bei allem dabei, was dieses Land voranbringt und was sinnvoll ist." Die Zugeständnisse dürften aber nicht utopisch sein – wie die Forderung der Opposition, den gesamten Bildungsföderalismus auf den Kopf zu stellen. "Das Entscheidende ist: Wer verhandeln möchte, muss an den Verhandlungstisch kommen. Die Tür ist offen, seit Wochen", sagte von der Leyen.

Dies sieht ihr Parteikollege Volker Kauder allerdings völlig anders. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag nämlich lehnt jegliche Zugeständnisse an die Opposition ab. "Es gibt hier keine Angebote an die Opposition ", sagte er der Bild am Sonntag . "Die SPD, die hier am lautesten ruft, sollte sich lieber einmal darum sorgen, wie man Menschen in Arbeit bringt, als immer neue Leistungen zu verlangen."

Kauder zufolge gibt es auch "keine Notwendigkeit für einen Kompromiss". Schließlich habe die Koalition ein gutes und ausgewogenes Gesetz auf den Weg gebracht: "Wer aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt nicht schultern kann, erhält eine angemessene Leistung. Wir sind aber auch denjenigen verpflichtet, die für diese Leistung aufkommen müssen, nämlich den Steuerzahlern, den vielen Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen."

Hartz-IV-Sätze Regelsätze Der Regelsatz für erwachsene Hartz-IV-Empfänger soll nach der nun erfolgten Einigung rückwirkend zum 1. Januar 2011 um fünf Euro auf 364 Euro steigen. Zum Jahresanfang 2012 gibt es weitere drei Euro mehr - und zwar zusätzlich zu der dann ohnehin anstehenden, regulären jährlichen Anpassung aufgrund der Preis- und Lohnentwicklung. Die Sätze für Kinder und Jugendliche von Hartz-IV-Empfängern sollen nicht steigen. Stattdessen will der Bund mehr in die Bildung investieren. Sie veranschlagen für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 211,69 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 215 Euro), für Kinder von sieben bis 14 Jahren 240,32 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 251 Euro) und für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren 273,62 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 287 Euro). Bildungspaket Anstelle höherer Regelsätze für etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Geringverdienerfamilien will der Bund ein Bildungs- und Teilhabepaket als Sachleistung schnüren. Hierunter fallen Zuschüsse für ein warmes Mittagessen in Schule oder Kita, für Nachhilfe sowie eintägige Schul- und Kita-Ausflüge. Zudem gibt es monatlich zehn Euro für die Teilnahme am Vereinsleben. Zur Finanzierung stockt der Bund seinen Anteil an den Miet- und Heizkosten der Hartz-IV-Bezieher auf Dauer um 1,2 Milliarden Euro auf. Damit sollen die Leistungen des Bildungspakets, die Verwaltungskosten und die Warmwasserkosten von Hartz-IV-Beziehern abgegolten sein. Den Rest müssen die Kommunen tragen. Für drei Jahre befristet bis 2013 gibt der Bund nochmals 400 Millionen Euro: Diese Summe können die Kommunen für den Ausbau der Jugendsozialarbeit nutzen oder für Essen in Kinderhorten. Mindestlohn Die Einigung zwischen Koalition und Opposition sieht zudem einen Mindestlohn für etwa 1,2 Millionen weitere Arbeitnehmer vor. Das betrifft vor allem die etwa eine Million Beschäftigten in der Zeitarbeit. Für sie wird im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auf der Grundlage der tariflich vereinbarten Mindestlöhne eine Lohnuntergrenze festgelegt, die ab 1. Mai greifen soll. Weitere Mindestlöhne für das Bewachungsgewerbe, für den Bereich Geldtransporte sowie für die Weiterbildung werden im Entsendegesetz verankert. Die vor allem mit der FDP umstrittene Frage der gleichen Bezahlung von Stamm- und Leiharbeitern wurde aus dem Kompromiss ausgelagert. Die Gewerkschaften sollen nun darüber entscheiden. Finanzierung Zur Entlastung der Kommunen, die einen Großteil der Hartz-IV-Kosten schultern müssen, hat die Koalition ein Milliardenpaket geschnürt: Der Bund nimmt ihnen ab 2012 in drei Schritten die Kosten der Grundsicherung im Alter ab, bis sie ab 2014 vollständig beim Bund liegt. Derzeit wenden die Kommunen dafür rund 3,5 Milliarden Euro auf. Ihre Entlastung bis zum Jahr 2015 beziffert der Bund auf 12,24 Milliarden Euro netto. Im Bundeshaushalt wird damit ein Milliardenloch aufgerissen. Dies will der Bund stopfen, indem er rund vier Milliarden Euro bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) kürzt. Bisher überweist der Bund jährlich die Einnahmen aus einem Mehrwertsteuerpunkt an die Behörde. Das sind rund acht Milliarden Euro – schrittweise ansteigend soll es künftig nur noch die Hälfte sein. Damit dürften neue Milliardendefizite auf die BA zukommen, für die dann unter Umständen die Beitragszahler – also Arbeitnehmer und Arbeitgeber – aufkommen müssten: Nach BA-interner Rechnung würde sich bis 2014 ein Schuldenberg von 9,6 Milliarden Euro auftürmen. Denkbar ist auch, dass deshalb Leistungen für Arbeitslose eingestampft werden.

Der Streit bei der Hartz-IV-Reform dreht sich auch um das Bildungspaket, das Kindern aus Hartz-IV-Familien zugute kommen soll. Dies wurde auch während der Debatte im Bundestag, an deren Ende das Gesetz beschlossen worden war, noch einmal deutlich. So hatte SPD-Chef-Gabriel von der Leyen vorgeworfen, "nur ein Päckchen von 740 Millionen Euro" geschnürt zu haben. Seine Partei dagegen habe innerhalb der damaligen rot-grünen Koalition vier Milliarden Euro für das Ganztagsschulprogramm und auch Geld für ein Schulstarterpaket bereitgestellt.

Die heftige Kritik der SPD an der Hartz-IV-Reform erklärte sich von der Leyen damit, dass die Neuerungen die Sozialdemokraten "am schmerzhaftesten Punkt" träfen. "Sie haben es versäumt, in der Vergangenheit ein solches Bildungspaket für die Kinder auf den Weg zu bringen. Wir tun dies jetzt", fügte von der Leyen hinzu.

Zugleich verteidigte die Sozialministerin die am Freitag vom Bundestag beschlossene Reform. "Ich bin der festen Überzeugung, dass, auch wenn jemand klagen würde, dieses Gesetz verfassungsfest ist", sagte von der Leyen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Änderungen bei den Hartz-IV-Sätzen gefordert hatte, sei "detailliert" durchgearbeitet worden. Die Ministerin verteidigte insbesondere das Bildungspaket für Kinder von Hartz-IV-Empfängern. "Ganz wichtig ist, dass die Kinder in den Vereinen mitmachen und merken, dass sie etwas können und dass es ohne sie nicht geht", sagte von der Leyen. Hier beginne "Herzens- und Charakterbildung".

Von der Leyen räumte ein, dass es bei Ganztagsschulen und dem Ausbau der Kinderbetreuung "riesigen Nachholbedarf" gebe. Das Verfassungsgericht habe aber eine schnelle Lösung für bedürftige Kinder angemahnt. "Wir können nicht die Kinder vertrösten, wenn in fünf, zehn Jahren alles so ist, wie wir uns das wünschen", sagte die Bundessozialministerin. Sie wolle "diesen Kreislauf der vererbten Armut durchbrechen, der ja durch Nichtbildung kommt, vor allen Dingen in den Hartz-IV-Familien".

Die Reform der Hartz-IV-Gesetze war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Regelungen Anfang des Jahres für verfassungswidrig erklärt hatte. Neben dem Bildungspaket beinhalten die neuen Regelungen auch eine Anhebung des Arbeitslosengeldes II um fünf Euro . Der Bundesrat muss den Änderungen nun noch zustimmen.