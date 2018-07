Seit fast einem Jahr erhalten Eltern für ihren Nachwuchs mehr Kindergeld, die Regierung hatte es um 20 Euro auf 184 Euro erhöht. Zudem stieg der steuerliche Kinderfreibetrag auf 7008 Euro.

Aus der Sicht von SPD-Politikern war das falsch. Sie sprechen sich dafür aus, beim Kindergeld wieder zu kürzen und mit dem frei werdenden Geld den raschen Ausbau von Kinderbetreuung und Ganztagesschulen zu bezahlen. Eine Größenordnung ist auch schon genannt: "Wenn wir das Kindergeld um 30 Euro kürzen, könnten wir damit massiv in Kinderbetreuung und Ganztagsschulen investieren", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Garrelt Duin, der Frankfurter Rundschau.

Die Große Koalition hatte vor Jahren beschlossen, bis 2013 so viele Kindertagesstätten und Betreuungsangebote zu schaffen, dass Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz durchsetzen können. Der Mangel an Betreuungsplätzen ist vor allem im Westen Deutschlands ein Problem – zwischen Ostsee und Erzgebirge besteht seit Jahrzehnten ein tragfähiges Netz an Tagesstätten.

Die Nachfolgeregierung aus FDP und Union wollte – wie im Wahlkampf versprochen – Familien zusätzlich fördern und zugleich entlasten. Deshalb erhöhte sie im Januar Kindergeld und -freibetrag. Der SPD-Konservative Duin will andere Schwerpunkte setzen. "Das höchste Maß an Gerechtigkeit erreichen wir nicht durch höhere Transfers, sondern durch den Ausbau der sozialen Infrastruktur", sagte er. Ein Ausbau der Ganztagsschulen mit Bundesmitteln ist aber nicht selbstverständlich: Für die Schulen sind die Bundesländer zuständig. Sie hatten diese Kompetenz in Vergangenheit auch vehement verteidigt.

Der Sprecher der SPD-Linken, Björn Böhning, unterstützte den Vorschlag Duins. "Die letzte Kindergelderhöhung hat viel Geld gekostet und sozialpolitisch nichts gebracht", sagte Böhning. Eltern erhalten seit der Änderung für das erste und das zweite Kind jeweils 184 Euro monatlich, für das dritte sind es 190 Euro, für jedes weitere 215 Euro.

Der 32-jährige Böhning, der dem SPD-Vorstand angehört, will zudem Eltern gesetzlich verpflichten, ihre Kinder in Tagesstätten zu schicken. "Nur so können wir die Integrationsprobleme in den Städten lösen." In der Großen Koalition hatte die CSU durchgesetzt, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, ein Betreuungsgeld bekommen sollen. Der SPD-Vorschlag dürfte, wenn überhaupt, also nur unter ganz neuen politischen Konstellationen eine Chance haben.