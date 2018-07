Die Kanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache mehrere große Themen berührt: Sie erwähnte das Bemühen um eine stabile Gemeinschaftswährung in Europa, sie resümierte den Kampf Deutschlands gegen die Folgen der Wirtschaftskrise. Sie ging auf den bald endenden Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ein und sicherte zu, das Gesundheits- und Pflegesystem weiter zu verbessern. Zudem kündigte sie erneut an, das Steuersystem zu vereinfachen. Auf den schwierigen Start der schwarz-gelben Koalition nach der Wahl 2009 ging sie nicht ein.

Europa stehe in diesen Monaten inmitten einer "großen Bewährungsprobe", sagte Merkel in ihrer Ansprache, die das Erste am Freitag um 20.10 Uhr sendet.

Dabei gehe es um die Stärkung des Euro, aber "nicht allein um unser Geld". Europa sei auch der Garant für Frieden und Freiheit.

Deutschland habe die Wirtschafts- und Finanzkrise wie kein anderes Land gemeistert, die Arbeitslosenzahl sei auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren gefallen, bilanzierte die Kanzlerin. "Gemeinsam haben wir Enormes geleistet."

Merkel rief die Menschen zu Solidarität und Mut auf. Für Wohlergehen und Wohlstand brauche das Land "Menschen, die etwas besser machen wollen, die sagen: Geht nicht, gibt's nicht, die eine Idee haben und den Mut, sie auch umzusetzen".

Die schwarz-gelbe Bundesregierung werde 2011 alles daran setzen, wichtige Etappenziele zu erreichen. Merkel nannte als wichtigste Ziel, dass noch mehr Menschen als bisher Arbeit bekommen.

"Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab, von uns allen, zitierte die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende den Philosophen Karl Popper. Sie ergänzte: "Lassen Sie uns in diesem Sinne mit Ideen, mit Neugier, mit Leidenschaft und mit dem Blick für den Nächsten die Lösung neuer Aufgaben anpacken."

Breiten Raum gab die Kanzlerin in ihrer Ansprache dem in der Bevölkerung umstrittenen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Sie werde die in diesem Jahr dort gestorbenen neun Soldaten nicht vergessen. "Auch die körperlich und seelisch Verwundeten vergesse ich nicht." Merkel erwähnte auch die Bundeswehrreform mit der Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes. Der Zivildienst werde durch einen Freiwilligendienst ersetzt. Das alles sei ein Einschnitt, aber auch eine Chance für das Land, "denn wir brauchen die Solidarität von allen".

Als wesentliche Projekte der Regierung für die kommenden zwölf Monate nannte die Kanzlerin auch die Verbesserung des Gesundheits- und Pflegesystems. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft solle gestärkt werden, "gerade zwischen denen, deren Familien immer schon hier gelebt haben, und denen, die sich als Zuwanderer integrieren". Die Regierung nehme den Begriff Bildungsrepublik Deutschland ernst, versicherte sie. Sie schaffe viele neue Studienplätze und führe Bildungsgutscheine für Kinder ein, die bislang oft am Rande der Gesellschaft standen.

