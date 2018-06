Auf ZEIT ONLINE diskutieren Politiker über ihre Internet-Strategien. Nach Gastbeiträgen von FDP, Grünen und der SPD schreibt heute der CDU-Netzpolitiker Jens Koeppen.

Deutschland vernetzt sich. Wie können wir dieses Potenzial nutzen für mehr Innovationsfähigkeit, neue Arbeitsplätze und die Beziehung von Bürgern zum Staat?

Um dies zu klären, haben wir im Deutschen Bundestag die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft eingesetzt. Seit neun Monaten befassen wir uns mit dem Internet als Bestandteil einer Chancengesellschaft, deren Wertefundament und den jeweiligen technischen Grundlagen.

Jens Koeppen Ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft"

Es geht dabei immer auch um die Verzahnung dieser drei Elemente. Wer all dies in den Blick nimmt, wird sich hüten, technische Erfordernisse und politische Sehnsüchte zu vermischen. Die Internetpolitik ideologisch abzurüsten ist mir ein Anliegen.

Noch sind die Arbeiten der Enquete-Kommission nicht abgeschlossen, der Zwischenbericht erscheint erst im Frühjahr. Doch einige Antworten auf den digitalen Strukturwandel zeichnen sich bereits ab:

Das erste Stichwort ist die gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationsfähigkeit. Entscheidend dafür ist der ungehinderte Zugang zu freiem Wissen. Für mich ist dies das kostbarste Gut, das wir haben, denn ich bin im Osten unserer Republik aufgewachsen und 1989 für politische Freiheitsrechte und gesellschaftliche Offenheit auf die Straße gegangen. Auch deshalb sehe ich eine der vornehmsten Aufgaben der Enquete-Kommission darin, das Freiheitsversprechen des Internets zu schützen und dafür zu sorgen, dass es weiterentwickelt werden kann.

An dieser Stelle wird häufig die "Netzneutralität" genannt. Im Kern umschreibt der sperrige und vieldeutige Begriff ein offenes Internet. Jeder muss Anbieter und Dienste frei wählen können. So verstanden ist es der freie, aber nicht notwendigerweise kostenlose Zugriff auf Wissen und Informationen. Auch muss er ungehindert, aber nicht unbedingt gleich schnell erfolgen.

Ein offenes Internet ist das Gebot eines demokratischen Gemeinwesens. Ein kostenloser Internetzugang mit maximaler Geschwindigkeit wäre dagegen wie Freibier, das bekanntlich nur den nichts kostet, der es gerade trinkt. In Deutschland und in der Europäischen Union existiert bereits ein feinmaschiger Rahmen an Regulierungen. Deshalb sollten wir über die richtigen Bedingungen für mehr Wettbewerb und Transparenz der Netzbetreiber und Zugangsanbieter diskutieren, anstatt beispielsweise über das Verbot von Netzwerkmanagement streiten. Ohne Management kann kein Netz erfolgreich betrieben werden.

Das zweite Stichwort umfasst Arbeitsplätze und Lebensqualität. Das Internet muss noch mehr zu einer Jobmaschine werden. Voraussetzung dafür ist ein positives Umfeld für Internet-Start-ups sowie Erleichterungen für die wirtschaftliche Betätigung im Internet. Dazu gehören weiterhin Transparenz beim Datenschutz und ein ausgewogener Ausgleich zwischen Schutzbedürfnissen und wirtschaftlichen Interessen. Noch mehr Aufmerksamkeit müssen wir dabei der Anpassung internationaler Rahmenbedingungen und damit der Chancengleichheit deutscher Unternehmen widmen.