Die Union will die nächste Gesundheitsreform nutzen, um Verbesserungen für Patienten in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten durchzusetzen. So solle es künftig nur noch Zwei-Bett-Zimmer in den Krankenhäusern geben, kündigte der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn in der Süddeutschen Zeitung an. Kassenpatienten müssten häufig zu viert in einem Zimmer liegen, kritisierte Spahn. "Das wird den Bedürfnissen der Menschen einfach nicht mehr gerecht, das ist etwa für einen Krebskranken eine ziemliche Zumutung."

Um die Krankenhäuser zur Aufgabe der Vier-Bett-Zimmer zu bewegen, will Jens Spahn Anreize schaffen: "Wer noch Vier-Bett-Zimmer anbietet, bekommt dann weniger Geld."

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte allerdings, es gebe noch keine konkreten Pläne für die künftige Patientenversorgung in Kliniken. Die Koalition sei sich zwar einig, die ärztliche Versorgung sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zu verbessern. "Konkrete Vorfestlegungen" gebe es jedoch nicht. Eine von Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) vorgeschlagene Bund-Länder-Kommission soll zu Beginn des nächsten Jahres darüber beraten.

Experten vermuten, dass viele Krankenhäuser die Zahl von Zwei-Bett-Zimmern bewusst niedrig halten, um für Privatpatienten Einzelzimmer anbieten zu können. So flössen den circa 2000 Kliniken in Deutschland jährlich zusätzliche 300 Millionen Euro zu. Da Krankenhausaufenthalte im Schnitt kürzer werden ist nach Ansicht von Spahn genug Platz, um alle Patienten in Zwei-Bett-Zimmern unterzubringen.

Auch bei den niedergelassenen Medizinern müsse der Service deutlich besser werden, forderte Spahn. Fachärzte sollten Termine innerhalb von drei Wochen vergeben müssen.

Diese Neuregelungen sollen in dem für 2011 geplanten Versorgungsgesetz der schwarz-gelben Koalition festgeschrieben werden. Patienten sollen zudem erfahren, was ihr Arzt abrechnet. Dies könne durch ein "Lieferschein-Prinzip" erreicht werden: "Der Arzt legt dem Patienten eine Übersicht über die erbrachten Leistungen vor, und erst wenn dieser sie ihm quittiert hat, kann der Arzt abrechnen."

Nach Spahns Aussagen will die Regierungskoalition zudem jede Klinik verpflichten, die Zahl der Infektionen zu veröffentlichen, die durch Krankenhauskeime entstanden sind. In Deutschland sei die Zahl dieser Erkrankungen deutlich höher als beispielsweise in den Niederlanden. "Wir brauchen einen Wettbewerb der Kliniken, bei dem es darum geht, die wenigsten Infekte zu haben." Notwendig sei eine Art Keimregister mit einem allseits verständlichen Benotungssystem. "Wer wenig Keime hat, kriegt fünf Sterne, wer viele hat, nur einen oder keinen." Der Patient solle sich selbst ein Bild machen können.