Das Selbstmordattentat gegen Christen in Ägypten sorgt inzwischen auch im politischen Berlin für Wallungen. Die genauen Hintergründe des Anschlags mit 21 Toten sind zwar noch nicht bekannt. Weil aber vermutet wird, dass das Attentat islamistisch motiviert war, ist nun in Deutschland parteiübergreifend eine Diskussion über die Wahrung der Religionsfreiheit in anderen Ländern entbrannt. Dazu passt, dass die ägyptischen Christen schon länger beklagen, dass ihre Regierung sie nicht genügend vor gewaltsamen Übergriffen wegen ihrer Religion schütze.

Hinzu kommt, dass die Bundesregierung viele Millionen Euro an Entwicklungshilfe an Kairo zahlt. Für die kommenden zwei Jahre sind den Ägyptern 190 Millionen Euro aus dem mehr als sechs Milliarden Euro schweren Haushalt des Entwicklungshilfeministeriums versprochen.

"Wir sollten unsere Entwicklungshilfe an der Frage ausrichten, ob in einem Land Christen vom Staat oder einer anderen Seite verfolgt werden", forderte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, daher nun in der Rheinischen Post . Und formulierte es dann noch einmal deutlicher: "Es kann keine finanzielle Unterstützung für Länder geben, in denen Christen ihre Religion nicht ungehindert ausüben können."

Das klingt wie eine Forderung nach strengeren Kriterien bei der Vergabe von staatlicher Entwicklungshilfe. Doch Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) lehnt dies ab. Ägypten sei ein "vertrauenswürdiger Partner bei der Bekämpfung des internationalen Terrors", sagte er. Ein Sprecher seines Ministeriums verweist gegenüber ZEIT ONLINE außerdem darauf, dass das Einhalten der Menschenrechte "schon immer das oberste Leitprinzip der deutschen Entwicklungspolitik" gewesen sei. Auf die Religionsfreiheit werde somit stets viel Wert gelegt und daher gebe es keinen Änderungsbedarf zum derzeitigen Vorgehen.

Die Bundesrepublik führt mit jedem Nehmerland bilaterale Verhandlungen über die Konditionen der deutschen Entwicklungshilfe. Dabei werden laut Sprecher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auch Bedingungen zur Situation der Menschenrechte in dem jeweiligen Land gestellt. "Sollten unsere Forderungen nicht eingehalten werden, können wir die Mittel kürzen und im schlimmsten Fall sogar ganz eindampfen."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Klinke, Sprecher der Unionsfraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verweist darauf, dass die Bundesregierung bereits in der Vergangenheit wegen Missachtung der Menschenrechte die staatliche Entwicklungshilfezusammenarbeit mit Staaten wie Sri Lanka oder Birma eingestellt habe. "Als in Ug anda die Todesstrafe für Homosexuelle eingeführt werden sollte , haben wir ebenfalls erfolgreich mit Sanktionen bei der deutschen Entwicklungshilfe drohen können. Das Gesetz ist nie in Kraft getreten", betont Klinke.

Dass Menschenrechtsforderungen von den Nehmerländern ignoriert werden, kann laut dem BMZ-Sprecher dennoch nie ganz ausgeschlossen werden. "Aber wir versuchen alles, um dem Missbrauch von Geldern vorzubeugen. So sind wir im Moment dabei, die sogenannte Budgethilfen herunterzufahren, also die direkten Gelder an die Nehmerstaaten, die wir ohne Zweckbindung zahlen." Zu schlecht waren offenbar die Erfahrungen mit Diktatoren, die das Geld in ihre eigene Tasche steckten und es nicht an die Not leidende Bevölkerung weitergaben.