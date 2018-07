Der Landesvater ist extra früher gekommen. Erst in einer halben Stunde soll der Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD in Mainz beginnen, noch sind viele Stühle in der dafür angemieteten Halle leer. Doch Kurt Beck schüttelt schon mal Hände, jeder Anwesende wird demonstrativ begrüßt. "Guten Morgen", sagt er, "hier wird ja schon fleißig gearbeitet." Dann will er noch schnell rüber zu den Technikern und ihnen für ihre Vorbereitungen danken.

Seit 16 Jahren ist Kurt Beck Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, damit ist er der am längsten amtierende Länderchef in der Bundesrepublik. Seit fünf Jahren hat seine Partei sogar die absolute Mehrheit im Landtag. Bei den Sozialdemokraten ist man sich sehr sicher: Auch nach der Landtagswahl am 27. März wird Kurt Beck noch das Land der "Reben und Rüben" im Südwesten regieren. Zwischen Kaiserslautern, Mainz und Koblenz ist die SPD noch sowas wie Volkspartei. Und das liegt auch an Beck und seiner für viele überzeugenden Rolle des fürsorglichen Landesvaters.

Der ehemalige Chef der Bundes-SPD strotzt entsprechend vor Selbstbewusstsein, als er für seine Ansprache die Parteitagsbühne betritt. Heute würden die rund 400 rheinland-pfälzischen Delegierten über das "Regierungsprogramm 2011 bis 2016" entscheiden, donnert er in den Raum. Das klingt weniger nach Wahlkampf als nach einer Tatsache. Es gebe ja auch keine Alternativen zu seiner Partei, stellt Beck genüsslich klar. Die Landes-CDU, seit Jahren zerstritten und in einen Finanzskandal verwickelt , sei jedenfalls kaum ernstzunehmen.

Routiniert verweist Beck auf die "erfolgreiche Arbeit" seiner Landesregierung. Eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent und das in einem Flächenland mit strukturschwachen Regionen, das sei "Positivspitze in Deutschland". Der SPD-Ministerpräsident hält die "soziale Gerechtigkeit" hoch. Er werde sich weiter dafür einsetzten, dass jeder im Land "anständige Löhne und anständige Arbeitsbedingungen" erhalte.

Kurt Beck ist nun in seinem Element: Er schreit fast, als er Respekt für den Bäcker einfordert, der ab vier Uhr morgens Brötchen backt für das Frühstücks-"Wurstbrot", das sich der Angestellte später bei ihm kauft. Unter dem donnernden Applaus seiner Anhänger verspricht der Ministerpräsident, weiter in den Hochwasserschutz investieren. Das ist ein aktuelles Thema, schließlich sind Rhein und Mosel gerade in den vergangenen Tagen wieder über die Ufer getreten. Kleinere Schulkassen soll es im Land geben und alle Schüler der Sekundarstufe eins sollen die Kosten für ihren Schulbus bezahlt bekommen.

Kritik an seiner Landesregierung lässt der Ministerpräsident nicht gelten. Der Landesrechnungshof hatte unlängst den immensen Schuldenberg von Rheinland-Pfalz gerügt. Daran seien vor allem die Solidaritätszahlungen an die ostdeutschen Bundesländer schuld, so die überraschende Erklärung Becks. Über die Millionen-Fehlinvestitionen für einen Freizeitpark am Nürburgring verliert er erst gar kein Wort. Vorwürfe der Vetternwirtschaft in seiner Regierung werden abgewunken. Niemand habe sich bereichert oder Parteigenossen bevorzugt.