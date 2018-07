Dass die Bundeswehr in Afghanistan einen unverzichtbaren Beitrag zu Frieden und Wiederaufbau leistet, darüber waren sich Union, FDP und SPD immer einig. Seitdem das Ende der zehnjährigen Mission naht, gibt es Differenzen: Die oppositionelle SPD verlangt einen verbindlichen Terminplan für den Rückzug. Noch in diesem Jahr müsse die Bundesregierung Farbe bekennen, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, stellte aber dennoch die Zustimmung seiner Abgeordneten zum neuen Afghanistan-Mandat der Bundeswehr in Aussicht.

Mit seiner Forderung liegt er auf der Linie von Außenminister und FDP-Chef Guido Westerwelle, der einen möglichst genauen Termin wollte. Innerhalb der Bundesregierung einigte man sich dann aber auf einen Kompromiss, denn Verteidigungsressortchef Karl-Theodor zu Guttenberg bestand darauf, Bedingungen daran zu knüpfen. Damit ist etwa der Fortschritt beim Wiederaufbau der Zivilgesellschaft gemeint. In den vergangenen Tagen hatte er mehrfach vor einem "leichtsinnigen Rückzug" gewarnt.

Deshalb heißt es im neuen Mandat für die Bundeswehr in Afghanistan, über das der Bundestag zur Stunde berät, wörtlich: "Die Bundesregierung ist zuversichtlich, im Zuge der Übergabe der Sicherheitsverantwortung die Präsenz der Bundeswehr ab Ende 2011 reduzieren zu können." Der Abzug soll aber nur stattfinden, wenn "die Lage dies erlaubt". Weder dürften die verbleibenden deutschen Soldaten, noch die "Nachhaltigkeit des Übergabeprozesses" gefährdet werden. Über das Mandat abstimmen will der Bundestag in einer Woche.

Zwar können die Koalitionsfraktionen das Mandat mit ihren Stimmen durchs Parlament bringen, die Regierung setzte in den vergangenen Jahren aber stets auf eine möglichst breite Mehrheit. Lediglich die Linkspartei hatte den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr immer strikt abgelehnt.

Insgesamt sind am Hindukusch noch etwa 150.000 internationale Soldaten im Einsatz, um eine Rückkehr der radikal-islamischen Taliban an die Regierung zu verhindern. Das neue Mandat schafft die Grundlage für den weiteren Einsatz von bis zu 5350 Bundeswehrsoldaten bis Februar 2012. Darunter sind auch 350 Soldaten als "flexible Reserve" geplant. Die Obergrenze für die Truppe blieb unverändert. Derzeit sind etwa 4600 Frauen und Männer aus Deutschland in Afghanistan stationiert.

Aus der Union kam die Forderung, die Hilfe stärker von Fortschritten im Kampf gegen Korruption abhängig zu machen. "Wir dürfen nicht bedingungslos Geld ins Land pumpen", sagte der entwicklungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Holger Haibach (CDU). Entscheidend sei nicht die Höhe der Hilfen für Afghanistan. "Es wird genug Geld vorhanden sein, um Projekte zu machen", sagte er. Die Zahlungen müssten aber richtig eingesetzt werden und dürften nicht dazu führen, Vetternwirtschaft und Bestechlichkeit zu fördern. Zudem müsse das Entstehen rechtsstaatlicher Strukturen vorangebracht werden.

Die deutsche Entwicklungshilfe war seit 2008 deutlich gestiegen, zwischen im Zeitraum 2010 und 2013 sollen jährlich bis zu 430 Millionen Euro fließen.