Die Bundesregierung hat rasch auf den CSU-Vorstoß für eine Steuersenkung noch vor 2013 reagiert. Es sei offen, wann sich finanzielle Spielräume ergeben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir haben Januar 2011. Und jetzt wissen zu wollen, dass 2013 der Spielraum für eine 5,5-Milliarden-Steuerentlastung da sein wird, das halten wir für mutig und auf jeden Fall zu früh."

Seibert bezeichnete die CSU-Berechnungen als "Zahlenspiele, an denen sich die Bundesregierung nicht beteiligt". Die Haushaltskonsolidierung habe absoluten Vorrang. Sollten sich in dieser Legislaturperiode bis Herbst 2013 Spielräume ergeben, werde versucht, diese zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommensbezieher zu nutzen.

Das Finanzministerium schloss sich an. Die Einhaltung der Schuldenbremse und die Haushaltskonsolidierung hätten Priorität, sagte ein Sprecher von Minister Wolfgang Schäuble (CDU). Die Bürger seien Anfang 2010 bereits erheblich entlastet worden. Jetzt stünden Steuervereinfachungen an. Sollten die finanziellen Rahmenbedingungen gegeben sein und sich Spielräume ergeben, dann wäre eine Entlastung bei unteren und mittleren Einkommen wünschenswert

Die CSU hatte zuvor ein Konzept zur Senkung der Einkommenssteuer vorgelegt, das die Steuerzahler um fünf bis sieben Milliarden Euro entlasten sollte. Vor allem mittlere und untere Einkommen sollen davon profitieren. Der Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent soll stabil bleiben. Das Konzept würde die kalte Progression kaum antasten.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hatte noch vor wenigen Tagen versprochen, die Regierung werde vor 2013 Steuersenkungen auf den Weg bringen, um zu verhindern, das im Bereich der mittleren Einkommen Lohnerhöhungen durch höhere Steuern aufgefressen werden. Die FDP unterstützte das Konzept dennoch. Die Vorschläge des bayerischen Finanzministers Georg Fahrenschons seien ein vernünftiger Schritt, sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Volker Wissing. Nachdem sich die CSU in der Finanzpolitik zunächst von den Koalitionsvereinbarungen distanziert habe, finde sie offensichtlich wieder zur Vertragstreue zurück. "Steuersenkungen noch in dieser Legislaturperiode können jetzt eigentlich nur noch an der CDU scheitern", sagte Wissing.

Allerdings sträubt sich Bundesfinanzminister Schäuble gegen schnelle Steuersenkungen. Fahrenschon hielt dagegen, die Steuerausfälle seien bei zunehmender wirtschaftlicher Erholung für Bund und Länder verkraftbar. "Die Wirtschaft erholt sich stärker als noch vor Kurzem erwartet, die Prognosen sind gut." Angesichts dieser Entwicklung sei es "unverständlich, jetzt eine steuerpolitische Eiszeit auszurufen".

Offenbar hat Fahrenschon aber auch in seiner eigenen Partei Probleme, das Konzept durchzubringen. Wie Welt Online berichtet, hatte der Plan, den er im Auftrag des Vorstandes verfasst hatte, in der CSU-Landesgruppe im Bundestag für Unmut gesorgt. Deren Chef Hans-Peter Friedrich hatte erst vor wenigen Tagen eine Steuerentlastung für den Mittelstand gefordert – wenn der Aufschwung 2011 anhalte. Nach der Steuerschätzung, so Friedrichs, solle über neue Steuersenkungen befunden werden. Die CSU-Bundestagsabgeordneten fühlten sich nicht eingebunden, heißt es. Friedrichs blieb auch nach der Vorstellung des Konzepts auf der Tagung in Wildbad Kreuth skeptisch. "Wir werden auf diesem Weg der Steuerentlastung weitermachen in dem Maße, wie es die Spielräume auch im nächsten Jahr erlauben."

In der Frage der Steuervereinfachungen schwenkte die CSU auf den Kurs den Liberalen ein. Fahrenschon forderte, die bereits vereinbarten 41 Maßnahmen sollten so weit wie möglich zum 1. Januar rückwirkend in Kraft treten. Finanzminister Schäuble will den Katalog hingegen erst 2012 in Kraft setzen. Sein Ministerium führt dafür technische Gründe an. Rückwirkende Steuervereinfachungen seien "mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden und unverhältnismäßig".