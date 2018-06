Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie

Die Politik muss Entscheidungsprozesse transparenter gestalten, wenn sie ihre Akzeptanz behalten will. Parteien müssen sich weiter öffnen, wenn sie starke Volksparteien bleiben wollen. Die Bürger müssen mehr mitreden und direkt mitentscheiden können. Zusammen mit Bündnispartnern aus der Zivilgesellschaft will die SPD dies in Angriff nehmen und mehr Demokratie wagen.

Über die Wege zu mehr Bürgerbeteiligung denkt die ZukunftswerkstattDemokratie und Freiheit beim SPD-Parteivorstand nach. Bis zum Parteitag im Herbst soll der Abschlussbericht stehen. Auch beim SPD-Vorstandstreffen an diesem Montag wird über folgende Ideen beraten:

Heiko Maas Heiko Maas ist Vorsitzender der SPD-Saar und Mitglied des SPD-Präsidiums. Er leitet die Zukunftswerkstatt Demokratie und Freiheit beim Parteivorstand.

Volksentscheide ins Grundgesetz



Die in der Verfassung verankerte parlamentarische Demokratie hat sich in der Bundesrepublik Deutschland bewährt. Doch in der Bevölkerung wächst der Wunsch nach stärkerer Beteiligung. In den vergangenen Jahren wurden die Beteiligungsrechte der Bürger auf Ebene der Bundesländer deutlich ausgebaut. Die Erfahrungen damit waren positiv.

Rot-Grün hat bereits 2002 einen Gesetzesentwurf zur Einführung unmittelbarer Bürgerbeteiligung eingebracht. Dieser scheiterte aber am Widerstand von Union und FDP. Es ist an der Zeit, eine neue Initiative zu starten.

Die SPD will die unmittelbare Bürgerbeteiligung auf Bundesebene. Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sollen im Grundgesetz verankert werden. Bei wichtigen Sachfragen werden so Interesse und Engagement sowie die Verantwortung der Bürger gestärkt. Dies belebt die Demokratie insgesamt und macht sie für die Menschen attraktiver.

Die SPD wendet sich jedoch gegen alle Tendenzen, die einen Keil zwischen Bevölkerung und Parlament treiben wollen. Direkte und parlamentarische Demokratie sind keine Gegensätze. Das klare Bekenntnis für die direktdemokratische Volksgesetzgebung enthält ebenso ein deutliches Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie.

Der Ablauf von Volksentscheiden soll daher so ausgestaltet werden, dass auf jeder erfolgreich genommenen Verfahrensstufe eines Plebiszits das Parlament eingeschaltet werden muss. Dieses kann mit Korrekturen oder mit einem Kompromissvorschlag reagieren.

Auch finanzwirksame Volksentscheide sollen zulässig sein. Allerdings müssen Kostendeckungsvorschläge Gegenstand des Verfahrens werden. Ausgeschlossen sind allein Plebiszite über die Verfassung und das Haushaltsgesetz.

Neue direktdemokratische Beteiligungsrechte müssen sich ebenso wie parlamentarische Initiativen und Entscheidungen an den Grundrechten, den unveränderlichen Grundentscheidungen der Verfassung und den übrigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen ausrichten und der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht unterliegen.