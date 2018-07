Inhalt Seite 1 — Grüne geben sich angriffslustig Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Ihr Redemanuskript auf den Knien, einen Kaffeebecher in der linken Hand, in der rechten einen Kugelschreiber, sitzt Anja Hajduk auf der Treppe zur Bühne. Im Bürgersaal in Hamburg Wandsbek treffen sich die Grünen zur Landesmitgliederversammlung. Es geht um das Programm und die Aufstellung der Landesliste für die Bürgerschaftswahl am 20. Februar. Hajduk soll als Spitzenkandidatin die Grüne Alternativen Liste (GAL) zurück ins Rathaus führen. Bis vor wenigen Wochen war die 47-Jährige als Umweltsenatorin noch Mitglied in der Regierung von Bürgermeister Christoph Ahlhaus (CDU). Doch im November schmissen die Grünen hin , Ahlhaus entließ Hajduk und die anderen beiden grünen Senatoren Christa Goetsch und Till Steffen.

Die Grünen beendeten mit ihren Ausstieg aus der Regierung die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie begründeten den Schritt mit zahllosen Rücktritten und Entlassungen christdemokratischer Senatoren und den Abgang von Ole von Beust – aber vor allem mit der schlechten Zusammenarbeit mit Ahlhaus. Dem Bürgermeister halten sie Ideenlosigkeit und Führungsschwäche vor. Die CDU wiederum warf dem ehemaligen Partner vor, die guten Umfrageergebnisse nutzen zu wollen, um bei den Neuwahlen den Stimmenanteil in der Bürgerschaft zu verbessern. Prognosen sehen die Grünen momentan knapp über 20 Prozent.

Zum Wochenende hat nun der Wahlkampf in Hamburg voll begonnen. Am Sonnabend hielten nicht nur die Grünen, sondern auch die CDU und die Linkspartei ihre Landesparteitage ab. Christoph Ahlhaus wurde von den Christdemokraten mit 93,5 Prozent zum Spitzenkandidaten gekürt. Die SPD hatte bereits im Dezember Olaf Scholz mit fast 98 Prozent nominiert.

Anja Hajduk hält eine leidenschaftliche und kämpferische Rede. Sie bekommt 85,9 Prozent der Stimmen und führt nun ihre Partei auf dem ersten Listenplatz in den Wahlkampf. "Das ist ein tolles Ergebnis", sagt Hajduk. „Bei den Grünen neigen wir nicht zu sozialistischen Mehrheiten.“ Neben Christa Goetsch ist sie das bekannteste Gesicht der GAL in Hamburg. Doch beide stehen auch für zwei Niederlagen der Grünen: Goetsch verantwortet die gescheiterte Schulreform, Hajduk genehmigte den umstrittenen Bau des Kohlekraftwerks in Moorburg.

Sie wirkt erleichtert über die große Zustimmung. Schließlich beschäftigt das Steinkohlekraftwerk, das die Grünen im Wahlkampf 2008 noch verhindern wollten, die Partei immer noch. Nach dem Einzug in den Senat erfüllten die Grünen das damalige Wahlversprechen nicht und einigten sich mit der CDU auf einen Kompromiss. Im Gegenzug für den Bau durfte Bildungssenatorin Goetsch die Hamburger Schullandschaft umgestalten.

Doch ihre Reform stieß auf den Widerstand vieler Eltern, Lehrer und Schüler. Ein Volksentscheid brachte die Schulreform zu Fall. Noch am Tag der Abstimmung über die Schulreform kündigte der damalige Erste Bürgermeister Ole von Beust (CDU) seinen Rücktritt an. Der liberale Regierungschef konnte gut mit der GAL. Schwarz-Grün galt bereits als Zukunftsmodell für weitere Bundesländer. Doch damit ist es vorbei. Ahlhaus wetterte im TV-Duell mit Olaf Scholz , gegen den ehemaligen Koalitionspartner, dem er ideologische Blockaden vorwarf. Die Grünen kontern: Ahlhaus stehe für rückwärtsgewandte Politik.

Mancher Hamburger Grüner fordert nach einer langen Zeit der Kompromisse in der Regierung wieder ein klareres Profil der GAL. 415 Änderungsanträge zur Vorlage des Wahlprogrammentwurfs des Landesvorstandes wurden eingereicht. Fast als anderthalb Stunden brauchte die Antragskommission, um alle Gegenentwürfe zu prüfen. Auf den Fluren laufen nebenbei Verhandlungen zwischen Landesvorstand und den Antragstellern. "Gestern haben wir bis 23 Uhr mit Antragstellern verhandelt und dann noch die Anträge gelesen, die wir bis dahin nicht geschafft haben“, sagt Jens Kerstan, Fraktionsvorsitzender der GAL. So viele Änderungsanträge gab es noch nie. Die Zahl der strittigen Anträge sei auf rund 20 runter verhandelt worden.