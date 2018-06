Wo ist eigentlich Gesine Lötzsch? CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt ist verärgert. Schließlich hat seine Unionsfraktion gemeinsam mit der FDP extra diese Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt, um über Lötzschs umstrittene Kommunismusäußerungen zu streiten. "Opfer nicht verhöhnen", heißt der Tagesordnungspunkt.

Denn die Linkspartei-Chefin will mit ihrer Partei künftig "viele Wege zum Kommunismus" ausprobieren, wie sie unlängst in einem Gastbeitrag für die marxistische Zeitung Junge Welt schrieb. Dieses Ansinnen finden Union und FDP, aber auch SPD und die Grünen brandgefährlich und wollen dies auch im Parlament betonen.

Doch nun ist es später Freitagnachmittag und die, um die es sich hier dreht, ist gar nicht mehr da. Nach Angaben ihres Büros hat Lötzsch am Abend einen Termin im fernen Wiesbaden. Neujahresempfang der hessischen Linksfraktion, lange zugesagt. Wenn die Aktuelle Stunde, bereits am Donnerstag stattgefunden hätte, wie ursprünglich geplant, wäre sie natürlich anwesend gewesen, beteuert ihr Mitarbeiter.

Was er verschweigt: Nach Angaben der Bundestagsverwaltung war es ein Abgeordneter der Linkspartei, der mit einem zusätzlichen Antrag die Änderung der Tagesordnung bewirkt hat. Dass diese für die Partei unangenehme Aktuelle Stunde erst am Freitagnachmittag stattfindet, dürfte die Linken nicht stören. Der Plenarsaal ist halb leer, kein Kabinettsmitglied ist mehr anwesend. Auch die meisten Parlamentsjournalisten haben bereits das Wochenende begonnen.

Da fällt auch nicht so auf, dass neben Lötzsch auch ihr Co-Vorsitzender Klaus Ernst, sowie Linksfraktionschef Gregor Gysi nicht gekommen sind. Lediglich eine Handvoll Linkspartei-Abgeordnete hat Platz genommen. Auffällig viele Frauen unter ihnen tragen knallrote Blazer. Rot ist auch die Farbe des Kommunismus, aber das ist sicher nur ein Zufall.

Gesine Lötzsch jedenfalls lässt sich in der Aussprache von ihrem Fraktionsvize Ulrich Maurer vertreten. Der kommt aus dem Westen, war lange SPD-Mitglied. Er ist also die passende Wahl, um möglichst unaufgeregt über den Kommunismus zu sprechen. Vielleicht hat sich Lötzsch das ja gedacht. Aber Maurer denkt gar nicht daran, defensiv aufzutreten oder Lötzschs Äußerungen zu relativieren, so wie sie es zuletzt selbst getan hat .

Schon in der Bibel seien schließlich kommunistische Elemente verankert, behauptet Maurer und zitiert eine Stelle aus dem Neuen Testament. Darin ist die Rede von Bürgern, die ihre Äcker und Häuser verkaufen, den Erlös zusammenlegen und diesen dann je nach Bedürftigkeit verteilen. "Das ist Kommunismus pur", ruft Maurer. Das Häufchen Linke klatscht demonstrativ von seinen Plätzen.