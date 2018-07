Nach fast zwölf Jahren als Ministerpräsident zieht sich Saar-Regierungschef Peter Müller (CDU) im Laufe des Jahres zurück. Das kündigte der 55-Jährige bei einer Klausurtagung seiner Partei in Eppelborn an. Über den Schritt war zuvor bereits spekuliert worden .

Als Kandidatin für seine Nachfolge als Chef von Regierung und Landespartei schlug Müller die derzeitige Arbeits- und Sozialministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor. Sie solle bei einem Parteitag nach Ostern zur Landeschefin gewählt werden und möglichst im Sommer das Ministerpräsidentamt übernehmen.

Müller führt seit 2009 die bundesweit erste schwarz-gelb-grüne Landesregierung. Er hat Interesse an einem Richteramt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, hieß es aus Kreisen seiner Koalition . Dies sei nur eine Option für die Zeit nach seinem Rückzug, sagte Müller. Zu seiner beruflichen Zukunft legte er sich nicht endgültig fest.

Kramp-Karrenbauer ist seit 2000 Ministerin im Saar-Kabinett. Die 48-Jährige gilt als Vertraute und Wunschnachfolgerin Müllers.

Freundlich aufgenommen wird der angekündigte Führungswechsel von beiden Koalitionspartnern der saarländischen CDU. Der Generalsekretär der saarländischen Grünen, Markus Tressel, sagte ZEIT ONLINE: "Hier wird es sicher anders sein als in Hamburg." Dort war die schwarz-grüne Koalition zerbrochen, nachdem CDU-Oberbürgermeister Ole von Beust zurückgetreten war. Im Saarland, da ist sich Tressel sicher, wird es "keinen Koalitionsbruch" geben.

Kramp-Karrenbauer sei eine "sehr progressive CDU-Politikerin" finden die Grünen. Im Herbst 2009 sei sie eine der "treibenden Kräfte" gewesen bei der Aushandlung des Koalitionsvertrags – und habe sich dafür eingesetzt, dass ihre Partei auf die Grünen zugeht.

Auch die saarländische FDP begrüßte die "Wahl der CDU", sagte der liberale Landesparteichef Oliver Luksic ZEIT ONLINE. Kramp-Karrenbauer sei durchsetzungsstark, aber auch kooperativ.

Beide Koalitionspartner hoffen sogar, dass mit neuer Ministerpräsidentin ein "neuer Schwung" einkehrt, wie es die FDP nennt. Auch die Grünen erhoffen sich von ihr den "ein oder anderen neuen Impuls".

Grünen-Generalsekretär Tressel geht davon aus, dass nun das Kabinett umgebaut wird. Zumindest für ihr eigenes Arbeits- und Sozialressort müsse Kramp-Karrenbauer einen Nachfolger finden. Auch die Staatskanzlei wird voraussichtlich neu besetzt.

Problematischer sehen manche in der FDP den angestrebten Wechsel Müllers zum Bundesverfassungsgericht. Der Fraktionsvorsitzende der hessischen FDP, Florian Rentsch, kritisierte ihn als "rechtsstaatlich mehr als bedenklich". "Gerade der mögliche Übergang aus einem aktiven politischen Amt an ein der Objektivität verpflichtetes Gericht begründet erhebliche Zweifel", schreibt Rentsch an Müller in einem offenen Brief. So könne das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht erheblich beschädigt werden. Er bitte Müller daher, auf einen Wechsel zu verzichten.