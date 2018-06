Die erste Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr hat kaum begonnen – und die Koalition ist wieder in Wallung. Erneut geht es um das Thema Steuern und mal wieder ist die FDP sauer auf CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der will die Steuervereinfachungen, auf die sich die Koalition bei einem Spitzentreffen im Dezember geeinigt hatte, partout nicht schon in diesem Jahr umsetzten, sondern erst 2012. Es müsse erstmal gespart werden, findet Schäuble. Soweit so altbekannt .

Doch nun begehrt auch die Unionsfraktion gegen ihren Finanzminister auf, und das ist neu. Die Parlamentarier von CDU, CSU und FDP wollten Steuervereinfachungen und die damit verbundenen Entlastungen für die Bürger noch in diesem Jahr, betonte der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Peter Altmaier, am Dienstag nochmals ausdrücklich.

Altmaier weiß, dass das ein Affront gegenüber dem Finanzminister ist. Entsprechend diplomatisch gab er sich auf seiner Pressekonferenz. Doch am Inhalt seiner Worte und der Entscheidung der Fraktionen nach einem unbefriedigendem Treffen mit Schäuble am Montag ändert das nichts: Man begehrt auf, tut sich mit den Liberalen zusammen, und stellt sich gegen Schäuble.

CDU-Finanzexperte Manfred Kolbe wird im Gespräch mit ZEIT ONLINE deutlich: Anders als mehrere Zeitungen am Dienstag vermeldeten, gebe es in der Steuerfrage kein Koalitionsproblem, sondern vielmehr eines zwischen "Parlament und Finanzministerium". Es sei "sehr ärgerlich", dass die Blockadehaltung Schäubles in einer finanziell recht unbedeutenden Streitfrage nun wieder ein fragwürdiges Bild auf die Geschlossenheit der Koalition werfe, setzte der frühere sächsische Justizminister noch einen drauf. Vielmehr habe es sich bei den im Dezember beschlossenen Steuervereinfachungen um ein "Minimalprogramm" gehandelt, wenigstens dies müsse nun "so schnell wie möglich umgesetzt werden", forderte Kolbe, der Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages ist.

Doch Schäuble lässt sich nicht beirren. Erst einmal müsse der Haushalt konsolidiert werden, frühestens ab 2012 könne man zusätzliche finanzielle Belastungen einplanen, wiederholte sein Sprecher auf Anfrage die Position des Chefs.

Die Reform, auf die sich die Koalitionsspitzen im Dezember geeinigt hatten , umfasst unter anderem eine Anhebung des Arbeitnehmerpauschalbeitrages, aber auch eine einfachere steuerliche Anerkennung der Kinderbetreuung. Insgesamt würde sie 580 Millionen Euro kosten, aber jeden Bürger nur um durchschnittlich 30 Euro pro Jahr entlasten. Tatsächlich also geht es in Zeiten von milliardenschweren Währungsrettungsschirmen nicht um große Summen.

Und wahrscheinlich wird man sich beim nächsten Spitzentreffen der Koalition am Donnerstag auch auf einen Kompromiss im Steuerstreit einigen, wie Altmaier bereits hoffnungsfroh ankündigt. Der Kompromiss werde Schäuble nicht "beschädigen", betont der Unionsfraktionsgeschäftsführer außerdem. Dennoch ist der Finanzminister vorgeführt, er steht wieder als eigenwilliger und isolierter Spielverderber im Scheinwerferlicht.