Wochenlang haben liberale Landespolitiker und sogar FDP-Bundesminister ihren Parteivorsitzenden Guido Westerwelle für die Krise der FDP verantwortlich gemacht. Namen von Ersatz-Parteichefs wurden genannt, ein Rücktritt vom Parteivorsitz ins Spiel gebracht, denn die Umfragewerte waren bis auf drei Prozent gesunken. Mit seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen der FDP werde Westerwelle ein Aufbruchssignal setzen, hoffen viele Liberale. Kurz vor der Zusammenkunft lassen sich nun führende FDP-Politiker mit Solidaritätsappellen für ihren Parteichef zitieren.



Partei-Vize-Chef Rainer Brüderle, der als ein Nachfolgekandidat für Westerwelle gilt, rief die Partei zu Geschlossenheit und Kampfgeist auf: "Lasst Euch nicht entmutigen." Zwar befinde sich die Partei in einer schwierigen Phase. Die könne die FDP aber am besten bewältigen, wenn sie geschlossen auftrete. Brüderle forderte seine Parteifreunde auf, sich nicht zu sehr von Umfragewerten leiten zu lassen: "Wir wollen die Wahlen gewinnen, nicht die Umfragen."

Auch der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende Daniel Bahr stärkte Westerwelle den Rücken. "Er bleibt Parteivorsitzender. Die Personaldebatte hatte ein Ergebnis: Wir wollen den gemeinsamen Erfolg", sagte Bahr. "Wir wollen die Wahlen erfolgreich bestehen, wir wollen die Regierungsteilhabe verteidigen und vielleicht weitere hinzubekommen. Das wird klappen, und dann wird auch die Führung daraus gestärkt hervorgehen."

Der Vorsitzende der Jungen Liberalen, Lasse Becker, forderte vor dem Dreikönigstreffen ein Ende der Personaldebatten. "Die FDP muss Inhalte liefern", sagte er. Der Erfolg der Liberalen hänge davon ab, "ob wir in der Koalition endlich wieder in die Offensive kommen und einige unserer Kernanliegen umsetzen können".

Erwartet wird, dass der parteiintern unter Druck geratene Vorsitzende in seiner Rede um die Unterstützung der Mitglieder werben und sie zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufrufen wird. Zudem will Westerwelle nach Informationen aus der Parteispitze die politischen Schwerpunkte für das neue Jahr aufzeigen.



Seit der Bundestagswahl hat die FDP in gut einem Jahr nach Umfragen fast zehn Prozentpunkte verloren und liegt jetzt bei etwa fünf Prozent. Dieser Ansehensverlust wird auch Westerwelle angelastet; er selbst belegt in Beliebtheits-Ranglisten der Spitzenpolitiker den letzten Platz.

Die Liberalen müssen laut Umfragen befürchten, bei allen sieben Landtagswahlen des Jahres an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Einen Rückzug von der Parteispitze hatte Westerwelle vor seinem Weihnachtsurlaub ausgeschlossen. Dass es auf dem Treffen in Stuttgart eine offene Revolte gegen Westerwelle gibt, ist unwahrscheinlich. Im Mai – nach den Landtagswahlen in Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg – wollen viele Spitzenleute der FDP in der Parteiführung bestätigt werden.



Beim Dreikönigstreffen werden auch Bundestags-Fraktionschefin Birgit Homburger und FDP-Generalsekretär Christian Lindner sprechen.