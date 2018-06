Wo sind Europas Revolutionäre? Mitten in Kairo prügeln die Feinde der Freiheit friedliche Demonstranten von Kamelen und Pferden aus nieder, bewerfen sie mit Brandbomben und Molotowcocktails. Die aber, die die deutlichsten Worte finden, sind Amerikaner.

"Morgen ist nicht genug", sagt der Außenamtssprecher in Washington und fordert, der Reformprozess müsse sofort einsetzen. Außenministerin Hillary Clinton greift selbst zum Telefon und verlangt vom ägyptischen Vizepräsident Omar Suleiman ein Ende der Gewalt – und dass die dafür Verantwortlichen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden. Auch Verteidigungsminister Robert Gates geht seinen ägyptischen Kollegen direkt an.

Europa will sich dagegen am Freitag während des lange geplanten Gipfels mit Ägypten beschäftigen, das passt gerade so gut. Und natürlich: Außenminister Guido Westerwelle führt aus, in einem Telefonat mit Suleiman habe er deutlich gemacht, dass Gewalt gegen friedliche Demonstranten "vor allen Dingen auch Konsequenzen der internationalen Staatengemeinschaft bedeuten würde".

"Kernanliegen" der Bundesregierung sei es, die Demokratie in Ägypten sowie das Demonstrationsrecht und die Presse- und Meinungsfreiheit zu unterstützen. Im Übrigen teilt die Europäische Kommission mit, sie stehe bereit, "die Unterstützung für Ägypten und dessen Bevölkerung in diesem Übergang zu verstärken".

Geht’s noch?

Zwanzig Jahre ist es her, dass Europa die größte revolutionäre Bewegung erlebt hat, die man sich vorstellen kann. Millionen friedlicher Demonstranten ist es damals gelungen, innerhalb von Monaten ein hochkomplexes totalitäres System zu stürzen und überall in Osteuropa freie Demokratien zu begründen. Was läge näher, als aus dieser Erfahrung heraus an die Seite der Freiheitskämpfer in Ägypten und dem arabischen Raum zu treten?

Dies wünschen wir uns: Dass Angela Merkel, Polens Ministerpräsident Donald Tusk, Jerzy Buzek als Präsident des Europäischen Parlaments und die vielen anderen hervortreten, die wissen, dass der Kampf um Freiheit keine Utopie bleiben muss. Dass sie den Menschen dort Mut machen, dass ihr Kampf gelingen kann. Dass sie dem Regime in Kairo sagen, dass es fallen wird und Gewalt ihm nicht helfen wird. Dass sie Israel seine Angst vor einem vermeintlichen neuen Feind im Süden nehmen, weil Demokratien keine Kriege gegeneinander führen.

Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen Westeuropäern in Brüssel, Paris und London und jenen osteuropäischen und ostdeutschen Politikern: Im Westen wünscht man sich, dass die Gesellschaft besser werde und alles sich zum Guten wenden möge. Im Osten weiß man, dass es geht. Und man weiß auch, wie. Jetzt ist es an der Zeit, diese moralische Autorität zu entfalten.