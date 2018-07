Ägyptens Präsident Hosni Mubarak hat seinen Amtssitz für immer verlassen, sein Vize Omar Suleiman regiert das Land mithilfe des Militärs, das die Verfassung außer Kraft setzte und eine Neuwahl organisiert. Binnen weniger Monate soll das Land möglichst demokratisch strukturiert sein, so wollen es die Regimegegner. Die neue Führung bekundete, dies umzusetzen.

Für diese Anstrengung hat Deutschland dem Land Hilfe in Aussicht gestellt. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Werner Hoyer, bot Kairo Unterstützung bei der Entwicklung der verfassungsrechtlichen Grundlagen und des Parteiensystems sowie bei der Vorbereitung der Wahlen an. "Dieser Prozess muss und soll fest in der Hand der Ägypter selbst liegen; aber wir sind zu jeder Hilfestellung bereit, die gewünscht wird", sagte der FDP-Politiker der Berliner Zeitung.

Die Bundesregierung werde dafür Geld im Haushalt umschichten und gegebenenfalls auch zusätzlich zur Verfügung stellen. "Ägypten hat jetzt die ganz große Chance, eine Leuchtturmfunktion für eine ganze Weltregion wahrzunehmen", sagte Hoyer. "Deshalb müssen wir alle ein großes Interesse daran haben, dass dieser Prozess gelingt."

Er schlug vor, schon jetzt Wahlbeobachter in das Land zu schicken und die Vorbereitung von Anfang an zu begleiten. Wahlbetrug beginne oft schon bei der Aufstellung der Wählerlisten. Die Neuwahl wird auch deshalb angesetzt, weil das Ergebnis der vergangenen Wahl gefälscht sein soll.

Der Staatsminister appellierte an die westlichen Staaten, auch die Muslimbrüder in den Dialog einzubeziehen. Er habe die bisher gepflegten Berührungsängste nie verstanden, sagte er. Die islamische Organisation habe ein so starkes soziales und gesellschaftliches Netzwerk, dass man da nicht ohne Weiteres über sie hinweggehen könne.

Auch dürfe man eine Organisation, die bei Wahlen vielleicht 20 oder 30 Prozent der Stimmen bekommen kann, nicht einfach links liegen lassen. "Wichtig ist, dass all diejenigen, die in den Köpfen und Herzen der Menschen in Ägypten verankert sind, denen sie trauen, in den Demokratisierungsprozess eingebunden werden." Die Muslimbruderschaft ist die am besten organisierte islamistische Gruppierung im Land, auch wenn sie offiziell seit 1954 verboten war.

Nach wochenlangen Demonstrationen hatte Mubarak Ende der Woche den Präsidentenpalast verlassen und die Macht übergeben. Millionen Ägypter jubelten auf den Straßen über das Ende der 30 Jahre währenden Herrschaft Mubaraks. Nun hofft die Opposition auf die Neuwahl, das Ausland beobachtet, ob eine Übergangsregierung zustande kommt.